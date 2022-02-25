Samsun’da 2021'de 8 bin 945 evlenme, 2 bin 603 boşanma oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 evlenme ve boşanma istatistikleri verilerine göre Samsun’da geçen yıl 8 bin 945 evlenme, 2 bin 603 boşanma gerçekleşti.

Samsun’da evlenen çiftlerin sayısı 2020 yılında 7 bin 848 iken 2021 yılında 8 bin 945 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2021 yılında binde 6,56 olarak gerçekleşti. Kaba evlenme hızının 2021 yılında en yüksek olduğu 43. il Samsun oldu.

Boşanan çiftlerin sayısı 2020 yılında 1889 iken 2021 yılında 2 bin 603 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı 2021 yılında binde 1,91 olarak gerçekleşti. Kaba boşanma hızının 2021 yılında en yüksek olduğu 41. il Samsun oldu.

Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı 2021 yılında erkeklerde 27,9 iken kadınlarda 25,5 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,4 yaş olarak gerçekleşti.

2021 yılındaki 8 bin 945 evlenmenin 152’si akraba evliliği olarak gerçekleşti. Akraba evliliği sayısı önceki yıla göre düştü. Akraba evliliği oranı 2020’de 2,0’iken 2021’de 1,7’ye geriledi.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki illerde 2021 yılında evlenen çift sayısı Tokat’ta 3 bin 929, Çorum’da 3 bin 545, Amasya’da 2 bin 17 oldu.

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