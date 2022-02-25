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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kovid-19 saç dökülmesine neden oluyor

İHA

Kovid-19 saç dökülmesine neden oluyor

Dermatoloji Uzmanı Dr. Enkhjargal Losol, “Yapılan bilimsel çalışmalarda Kovid19 enfeksiyonu sonrası geç dönemde inatçı öksürük, nefes darlığı, halsizlik, koku ve tat almada bozukluk ve ciddi saç dökülmesi görülebileceğini ortaya koydu” dedi.
VM Medical Park Samsun Hastanesi Dermatoloji Uzm. Dr. Enkhjargal Losol korona sonrası saç dökülmesi hakkında uyarılarda bulundu. Dr. Enkhjargal Losol, “Yapılan bilimsel çalışmalar da Kovid19 enfeksiyonu sonrası geç dönemde inatçı öksürük, nefes darlığı, halsizlik, koku ve tat almada bozukluk ve ciddi saç dökülmesi görülebileceğini ortaya koydu” diye konuştu.

“Gözle görülür bir azalma varsa ihmal edilmemeli”
Bir saç telinin büyümesinin yaşam boyunca büyüme, duraklama ve dinlenme evresi olmak üzere döngü halinde devam ettiğini ifade eden Dr. Enkhjargal Losol, “Günde yaklaşık olarak 50100 adet saç telinin dökülmesi normal kabul edilmektedir. Eğer günlük kayıp bu sayıyı geçerek kronik bir hal alırsa 6 ayın sonunda saç hacminde gözle görülür ve anlamlı derecede azalma ortaya çıkacaktır” şeklinde konuştu.

Stres ve enfeksiyonlar dökülmeyi tetikliyor
Saç dökülmesini tetikleyen birçok nedenin olduğunu ve bu yüzden saç dökülmesinin tek başına Kovid19 belirtileri arasında sayılamayacağının söyleyen Dr. Enkhjargal Losol, “Vücudumuzun maruz kaldığı her türlü stres, enfeksiyon, travma, ateşli hastalıklar, ağır diyet, bazı ilaçlar, doğum sonrası veya hormonal olarak menopoz döneminde, tiroit ve şeker hastalığı, demir, çinko, biotin eksikliği gibi mineral ve vitamin eksikliklerinde, böbrek üstü bezle ilgili sorunlar, yumurtalık kistleri saç dökülmelerine neden olabilmektedir. Bu nedenle saç kaybı yaşayan hastaların korona virüs hastası mıyım diye endişe duymasını gerektirecek bir kanıt bulunmamaktadır. Kovid19 enfeksiyonu sürecinde yaşanan yoğun stres, yüksek ateş ve ilaçların yan etkileri nedeniyle enfeksiyondan 24 ay sonra saç dökülmesi görülebilmektedir. Kovid19 sürecinde saçlar yaygın diffüz (telogen effluvium) veya erkeksi tipte (androjenk alopesi), saç kıran şeklinde parça parça dökülme (alopesi areata) ve saçlarda grimsi renk değişikliklerinde artışlar bildirilmektedir” ifadelerini kullandı.

Ciddi bir kozmetik kaygı nedeni olabilir
Kovid19 hastalığını özellikle ağır geçirenlerde saç dökülme süresinin uzayabileceğini dile getiren Uzm. Dr. Enkhjargal Losol şunları söyledi:
“Saçların toparlanıp yeniden çıkması 89. ayı bulabilmektedir. Bu dönemde amaç saç dökülme sürecinin mümkün olduğunca kısaltılarak yeni saçların çıkmasını ve saçların eski sağlıklı haline kavuşmasını sağlamaktır. Hem kadın ve hem erkeklerde saç dökülmesi ciddi bir kozmetik kaygı nedenidir. Dolayısıyla saç dökülmesi problemi yaşayan herkesin süreç uzamadan dermatoloji uzmanına başvurması gerekmektedir. Biz dermatoloji uzmanları olarak hasta saç dökülmesi sorunu ile başvurduğunda gerek muayene ile gerekirse kan tahlili, bazen de saçlı deriden alınan biyopsi ile kesin tanıyı koyabilmekteyiz. Tanı sonrasında kişiye uygun ilaç, takviye edici gıdalar, kişiye özel yapma ilaçlar (majistral) veya çeşitli amino asit ve vitaminler içeren kokteyller (mesoterapi) veya PRP (platelet rich plasma) tedavileriyle kaybedilen saçların geri getirilmesini amaçlıyoruz.”
Dr. Losol açıklamasını şöyle tamamladı:
“Protein, demir, biotin, çinko, Omega3 yağ asidi, D vitamini ve minerallerden zengin besinler tüketilmelidir. Özellikle tercih edilecek besinler balık gibi deniz ürünleri, ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler, badem gibi kuruyemişler, yumurta ve yoğurt gibi süt ürünleri ve günde 2 porsiyon meyvedir. Her hastalıkta olduğu gibi erken tanı hayat kurtarır felsefesinden yola çıkarak saç kaybı ile ilgili her hangi sorununuz olduğunda vakit kaybetmeden mutlaka bir dermatoloji uzmanına başvurmanız gerekmektedir.”

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