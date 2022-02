Rektör Ünal: “Akademik yayınlar, üniversitemizin daha rekabetçi bir pozisyona ulaşmasında kilometre taşlarından biri olacak”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, akademik yayınların üniversitenin daha rekabetçi bir pozisyona ulaşmasında önemli rol üstlendiğini söyledi.

OMÜ FenEdebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi ve OMÜ Yayın Koordinatörlüğü Süreli Yayınlar Sorumlusu Doç. Dr. Okay Pekşen, Türkiye ve dünyadan farklı akademisyenlerin emekleriyle şekillenen kitapları, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’a takdim etti. Rektörlük makamındaki ziyarette Doç. Dr. Okay Pekşen, akademik hayata sundukları kitaplar hakkında Rektör Ünal’a ayrıntılı bilgiler verdi. Görüşmede Pekşen, 6 kitaplık dizinin ilk 4 kitapları olan “Anadolu’nun Eski Çağlarında İktisadi ve Zirai Hayat”, “Mezopotamya’nın Eski Çağlarında İnanç Olgusu ve Yönetim Anlayışı”, Eski Mezopotamya’nın Siyasî Tarihi” ve “Anadolu’nun Eski Çağlarında İnanç Olgusu ve Yönetim Anlayışı” adlı kitapları Rektör Prof. Dr. Ünal’a tanıttı.

Akademik yazında yerini alan 4 kitap OMÜ FenEdebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Okay Pekşen, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. L. Gürkan Gökçek ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ercüment Yıldırım’ın editörlüğünde hazırlandı. Görüşmede Doç. Dr. Pekşen, akademik hayata dâhil ettikleri kitapların özelliğine vurgu yaparak, “Editör olarak görev aldığım bu çalışmada ülkemiz ve dünyanın farklı üniversitelerinden 100’e yakın eski çağ tarihçisi ve arkeolog akademisyenin bir araya gelerek akademik hayata kazandırdıkları bu kitaplar, referans eserler niteliği taşıyor. Toplamda 6 kitap olarak planlanan serinin ilk 4 kitabını bilim dünyasına kazandırmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Diğer 2 kitaba dair çalışmalarımız da bütün yoğunluğuyla devam ediyor” dedi.



“Amacımız; üniversitemizi daha rekabetçi bir noktaya taşımak”

OMÜ yayın Koordinatörlüğü olarak hem süreli hem de basılı yayınların sayısını arttırmayı hedeflediklerine işaret eden Doç. Dr. Pekşen, “Üniversitemizi daha rekabetçi bir noktaya taşımak adına tüm paydaşlarımıza açığız. Rektörlüğümüzün koordinesinde bilim alanlarına özgü editörlü ve prestijli kitapları hazırlamak üzere çalışmalarımızı disiplinli bir biçimde yürütüyoruz” diye konuştu.



“Akademik yayınlar, Üniversitemizin daha rekabetçi bir pozisyona ulaşmasında kilometre taşlarından biri olacak”

Akademik altyapı ve insan kaynağına yönelik yatırımlar yaptıklarına dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ise, “Her alanda olduğu gibi akademik yayınlarda da kalite odaklı faaliyetlerde bulunmaya özen gösteriyoruz. Bilimsel gelişme ve ilerlemede kritik bir role sahip akademik yayınların, iş ve güç birliğini teşvik edecek ve sinerji oluşturacak bir atmosferde teşekkül etmesi; üniversitemizin ulusal ve uluslararası çapta daha rekabetçi bir pozisyona kavuşmasında kilometre taşlarından biri olacaktır” şeklinde konuştu.

Araştırma ve uygulamada ulusal ve kurumsal politikalar geliştirmenin ve öncelikli alanlar belirlemenin, üniversitenin geleceği açasından hayati olduğunu kaydeden Rektör Ünal, OMÜ Yayın Koordinatörlüğünün bilimsel yayınların kalitesini daha da yükseltmek için el birliğiyle mesai yaptığını dile getirdi.

