Ünlü oyuncu Ünal Yeter: “Okumak, sahnede oyun oynamak kadar önemli” Ünlü oyuncu Ünal Yeter, Canik Tiyatro Okulu’nda öğrencilerle buluştu

Dizi ve sinema filmlerinde rol alan Samsunlu oyuncu Ünal Yeter, Canik Tiyatro Okulu’nu ziyaret etti.

Dizi ve sinema filmlerinde rol alan Samsunlu tiyatro oyuncusu Ünal Yeter, Canik Belediyesi tarafından faaliyet gösteren Canik Tiyatro Okulu’nu ziyaret etti. Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen tiyatro atölye çalışmalarına katılan ünlü oyuncu, kurs öğrencilerine oyunculuk dersi verdi.



“Okumak, sahnede oyun oynamak kadar önemli”

Canik Tiyatro Okulu öğrencilerine tiyatro dersi veren Ünal Yeter, gençlerle birlikte atölye çalışması yapmış olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi. “Bu etkinlik sayesinde çocuklarla hem tanışmış hem de eğlenmiş olduk” diyen ünlü oyuncu “Tiyatroyla ilgilenen genç arkadaşlar sahneye çıkmaya ayırdıkları zaman kadar okumaya da zaman ayırmalıdır. Yani okumak, sahnede oyun oynamak kadar önemli. Hareket etmek ve okumak arkadaşların yapacakları en doğru işlerin başında geliyor” şeklinde tavsiyede bulundu.



“Aileler çocuklarına destek olmalı”

Yeter, “Bu eğitimlerin hepsi insanın kendisini ifade etmesi için müthiş bir yol. İnsanların birbirleriyle iletişim kurmalarının çok zor olduğu bir çağ yaşıyoruz. Tiyatro bunu yüz yüze yapmamızı sağlayan bir meslek. Bu tür kurslar, bu tür çalışmalar kendimizi daha doğru ifade etmemizin en iyi yolu bence. Aileler, tiyatro ile ilgilenmek isteyen çocuklarına destek olmalı hatta onları tiyatroya teşvik etmelidir. Tüm arkadaşlara başarılar diliyor ve sanata verdikleri desteklerinden dolayı Canik Belediye Başkanı Sayın İbrahim Sandıkçı beye teşekkür ediyorum” dedi.



“Ünal hocamız Canik Tiyatro Okulumuzun çalışmalarını yakından takip ediyor”

Canik Belediyesi Canik Tiyatro Okulu Genel Sanat Yönetmeni Onur Şahin, ünlü oyuncu Ünal Yeter’i öğrencilerle buluşturmuş olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Onur Şahin, “Samsunumuzun yetiştirdiği değerli oyuncu Ünal Yeter hocamız Canik Belediyemiz tarafından faaliyet gösteren Canik Tiyatro Okulumuzun çalışmalarını yakından takip eden bir oyuncu. Samsun’a geldiğini öğrenince kendisini okulumuza davet ettik. Hocamız okulumuzda eğitim gören 914 ve yetişkin yaş grubundaki öğrencilerimizle birlikte bir atölye çalışması yaptı. Öğrencilerimize oyunculukla ilgili tecrübelerini aktardı. Öğrencilerimiz için çok verimli geçen bir çalışma oldu. Kendisine davetimizi kabul edip çalışmalarımıza katkı sağladığı için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Canik Belediyesi Canik Tiyatro Okulu’nda bu sezon 68 yaş, 914 yaş ve yetişkin yaş grubu olmak üzere üç farklı yaş grubu öğrencilerine tiyatro eğitimi veriliyor.

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