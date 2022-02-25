Uyuşturucu davasında ceza yağdı

Samsun'da 'uyuşturucu ticareti' suçundan yargılanan 5 kişiye 5 yıl 2 ay ile 10 yıl 5 ay arasında ceza verildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüpheliler hakkında dava açıldı. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın son duruşmasında mahkeme, Y.D. ve N.G.'yi 10 yıl 5'er ay hapis ve 20 bin 820'şer lira adli para cezasına, E.A. ve T.Ö.'yü 8 yıl 4'er ay hapis ve 16 bin 660'ar lira adli para cezasına, M.Ç.'yi ise 5 yıl 2 ay 15 gün hapis ve 10 bin 400 lira da adli para cezasına çarptırdı.

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