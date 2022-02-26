Alucralılar hasret giderdi Samsun’da yaklaşık 32 bin Alucralı var

– Samsun’da yaşayan Alucralı kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş adamları düzenlenen akşam yemeği programında hasret giderdi.

Samsun Alucralılar Derneği tarafından pandemi nedeniyle ara verilen buluşmaya katılım önlemler çerçevesinde daha sınırlı tutuldu. Alucralı kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş adamları hasret gecesinde bir araya geldi.

Samsun Alucralılar Derneği'nin eski Başkanı Mustafa Kocaoğlu, “Alucralıları bir araya getirmek için bu organizasyonu düzenledik. 23 yıldır pandemi nedeniyle bir araya gelemeyen hemşehrilerimizi bir yemekte buluşturmak istedik. Bizim derneğimiz Samsun’da ilk kurulan derneklerden bir tanesi. İlk defa 1974’lerde kuruldu. Aşağı yukarı 60 yıldır derneğimizin faaliyetleri devam etmektedir. Samsun’da yaklaşık 32 bin Alucralı olduğunu hesaplıyoruz. Bunların çoğu iş insanı ileri gelen kişiler. Doktorlarımız, ticaretle uğraşan insanlarımız ve çeşitli meslek gruplarından hemşehrilerimiz bulunuyor. Bundan da gurur duymaktayız” dedi.

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