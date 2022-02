Kırmızı ve beyaz et fiyatları balıkçılara yaradı

Samsunlu balık satıcıları, kırmızı ve beyaz et fiyatlarının yüksek olmasının balığa olan ilgiyi arttırdığını söyledi.

Döviz kurunun yüksek olması ve artan maliyet girdileri, kırmızı et ile beyaz et fiyatların tavan yapmasına neden oldu. Durum böyle olunca protein ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar balık tezgahlarına yöneldi. Çipura ve levrek gibi balıkların kilosu 75 TL’den, somonun kilosu da 50 TL’den satılırken, vatandaşlar en çok kilosu 15 ile 25 TL arasında değişen mezgit, istavrit, barbun ve hamsi gibi balıklara yöneldi.



“Vatandaşlar et yerine balık almayı tercih ediyor”

Vatandaşların pahalı olan etin yerine balık almayı tercih ettiğini ifade eden balık satıcısı Onurcan Köse, “Balık sezonu hızlı bir şekilde devam ediyor. Hamsi, mezgit ve barbun tezgahlarda bolca var. Fiyatlar da gayet uygun. Her vatandaşın alabileceği fiyatta balık var. Hamsinin kilosu 25, barbunun, mezgidin ve istavritin kilosu da 15 liradan satılıyor. Kırmızı etin fiyatı uçmuş. Tavuk budunun kilosu 40 TL. Vatandaş da kilosu 1520 TL’den balık almayı tercih ediyor” dedi.

Balık fiyatlarının ucuzluğunu koruduğunu dile getiren balık satıcısı Ercan Albayrak, “Havalar soğudu. Havanın bozuk gitmesine rağmen balık fiyatları yine de ucuz. Hamsi, barbun, mezgit ve istavritin fiyatı 1520 TL arasında değişiyor. Vatandaşlar da fiyatlardan gayet memnun” diye konuştu.

Et fiyatlarına göre balık fiyatlarının daha uygun olduğunu ifade eden vatandaşlar ise, şunları söylediler:

“Balık fiyatları bizce günün şartlarına göre uygun. Şu dönemde Allah herkesin yardımcısı olsun. Biz somon aldık. Nasip olursa akşam somon yiyeceğiz. Kilosuna 50 TL verdik. Bizce kırmızı et fiyatlarına göre gayet iyi.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.