İlkadım’dan personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

İlkadım Belediyesi, hizmet içi eğitim çalışmaları kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdi.

Fen İşleri Müdürlüğünde görevli personellere yönelik gerçekleştirilen eğitime personel şefleri ile işçiler katıldı. Fen işleri toplantı salonunda iş güvenliği uzmanı tarafından verilen eğitimde; iş sağlığı ve güvenliğinin amacı, iş kazası ve meslek hastalığı, kanuni haklar ve sorumluluklar, genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları, sağlık ve güvenlik işaretleri, yangın, güvenlik ile ilgili olaylara müdahale ve araç kullanırken uyulması gereken kurallar başlıklar halinde sinevizyondan anlatıldı.



"Çalışanlarımızın her yönüyle donanımlı olmasını hedefliyoruz"

Belediye personelinin iş sağlığına ve güvenliğine önem verdiklerini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Personelimize yönelik eğitim programlarını çok önemsiyoruz. Bu eğitimlerle personelimizin hem kendisini geliştirmesini sağlıyor hem de vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmet kalitesini daha yukarıya çıkarmış oluyoruz. Çünkü belediye olarak hizmetlerimizi insan odaklı yürütüyoruz" dedi.

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