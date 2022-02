6 yıldır göremediği oğlu için Türkiye’yi yürüyerek dolaşıyor

Sakarya'da yaşayan Yalçın Çalışkan, boşandığı Amerikan vatandaşı eski eşinin 6 yıldır oğlunu kendisine göstermemesine tepki göstermek ve sesini duyurmak için yürüyerek Türkiye’yi dolaşıyor.

43 yaşındaki Yalçın Çalışkan, 6 yıldır göremediği oğlunu görebilmek ve toplumsal duyarlılık oluşturmak amacıyla 2 ay önce Sakarya'dan yürümeye başladı. Çalışkan, 2 aylık yürüyüşün ardından Samsun’a ulaştı. Amerikan vatandaşı eski eşinin oğlunu 1 yaşındayken Amerika'ya götürdüğünü söyleyen Çalışkan, o günden bugüne oğlunu göremediğini söyledi. Sakarya’dan 2 ay önce yola çıktığını belirten Çalışkan, Karadeniz sahilinin kıyısındaki şehirleri yürüyerek tek tek dolaştığını anlattı. Çalışkan, Amerika’da çalışabilmesi için duyarlı vatandaşlardan destek çağrısında bulundu.



“Anne beni her yerden engellediği için oğlumu göremiyorum”

Yollara düşme hikayesini anlatan Yalçın Çalışkan, “Bu yola çıkmadan önce İstanbul’dan Sakarya’ya geldim. Kendi kendime dedim ki beni İstanbul’da bağlayan bir şey yok. Sakarya’dan yürüyüşe başlayarak şuan itibariyle Samsun’a geldim. Kendi çocuğumu göremediğim için bu farkındalık yürüyüşünü yapıyorum. Bir oğlum var. 6 senedir kendisi göremiyorum. Oğlumun yanında olmayı çok istiyorum. Bir çocuk dünyaya geliyorsa babası yanında olmalı diye düşünüyorum. Ben annesiz ve babasız büyüdüm. Gerçekten çok zor bir durum. Ben kendi oğlumun babasız büyümesini gerçekten istemiyorum. Ne olursa olsun oğlumun yanına varmaya çalışacağım. Duyarlı insanların desteği ile oğlumun yanına gidebilirim. Şu an oğlum Amerika’dadır. Kaliforniya’da annesi ile yaşıyor. Anne beni her yerden engellediği için oğlumu göremiyorum. 6 senedir oğluma dokunamıyorum. Çocuğunuzu 5 dakika bile göremezseniz gerçekten çok sıkıntılı bir durumdur. Bu yolda oğlum aklıma geldikçe gözlerimden yaşlar akıyor. Duyarlı bir vatandaşımız bana bir destek olur. Ben de hiç olmazsa duyarlı kardeşimizin sayesinde oğlumu görebilme şansım olsun” dedi.



“Belediyeler ve kaymakamların bir günlüğüne konaklamalarını istiyorum”

Amacına ulaşana kadar yürümekten vazgeçmeyeceğini ifade eden Çalışkan, “Ben bu yola çıkarken kendi imkanlarım ile çıktım. Maddiyatım bitti. Tabii ki bu yolu bırakmayacağım. Karadeniz, Doğu Anadolu, Akdeniz, Ege, Marmara ve İstanbul’a varacağım. Yürürken tek istediğim bu kaymakamlıklar veya belediye olsun onların da duyarlı olmasını istiyorum. Beni her vardığım il ya da ilçede konaklamalarını çok istiyorum. Havalar gerçekten çok soğuktur” diye konuştu.

