Samsun'da rekor katılımlı “Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası"

Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan Türkiye’nin en büyük okçuluk salonunda 810 sporcunun katılımıyla “Geleneksel Türk Okçuluğu Büyükler Salon Türkiye Şampiyonası" heyecanı yaşanıyor.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından düzenlenen “Geleneksel Türk Okçuluğu Büyükler Salon Türkiye Şampiyonası" Samsun'un ev sahipliğinde yapılıyor. Türkiye’nin farklı şehirlerinden Samsun’a gelen 810 sporcu hedefi 12’den vurmak için ter döküyor. Şu ana kadar Türkiye’de düzenlenen 'Geleneksel Türk Okçuluğu' salon müsabakaları arasında en yoğun katılımın bulunduğu Türkiye şampiyonası renkli görüntülere sahne oluyor. Geleneksel şekilde giyinen sporcular altın madalyaya ulaşmak için yarışıyor.



“Git gide büyüyen bir camiayız”

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz yaptığı açıklamada, “Federasyon olarak Samsun’da 2022 yılının ilk müsabakasını gerçekleştiriyoruz. 2020 yılında salgın nedeniyle ertelediğimiz bir müsabakaydı. 800’ün üzerinde sporcumuz burada mücadele ediyor. Git gide büyüyen bir camiayız. Çok yeni bir federasyon olmamıza rağmen 10 bine yaklaşan lisanslı sporcu sayımız, 500’ün üzerinde kulübümüz ile birlikte Türk okçuluğuna katkı sunmaya, sporcular yetiştirmeye devam ediyoruz. Biz sadece ok ve yay kullanmıyoruz. Bir milletin tarihini, kültürünü, değerlerini, ahlaki ve manevi değerlerini yaşatmaya çalışıyoruz. Tabii ki bunu yaparken atalarına yaraşır bir nesil olarak Türk okçuluğuna hizmet etmeye gayretliyiz. Geleneksel Türk okçuluğuna baktığımızda modern okçuluktan ayıran birçok özelliği var. Kıyafetlerinden tutun, cihazlarından, okundan, yayından, ritüellerinden kendine ait bazı değerleri ile birlikte Türk okçuluğu bir ok ve yaydan ibaret değildir” dedi.



“En yoğun turnuvayı Samsun’da icra ediyoruz”

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ise, “Samsun bir spor şehridir. Onların örneklerinden bir tanesi de geleneksel okçulukta veriyoruz. Geleneksel sporun merkezi de Samsun olması için federasyon başkanımızla beraber görüşmeleri yaptık. Şu anda kalıcı bir alan oluşturabilmek adına girişimlerimizi başlattık. İnşallah geleneksel okçulukta da Samsun'un bölgenin ve Türkiye’nin cazibe merkezlerinden birisi olsun istiyoruz. Geleneksel okçuluk tamamen örf ve adetlerimizi içinde barından bir spor dalıdır. Geleneksel okçuluğa her geçen gün lisanslı sporcuların arttığını da görüyoruz. Şu ana kadar geleneksel okçuluğun salon turnuvalarının en yoğun kalabalıkta olan bir turnuvayı Samsun’da icra ediyoruz” diye konuştu.

Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası, 27 Şubat tarihinde yapılacak final müsabakaları ile son bulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.