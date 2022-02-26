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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

15 bin TL değerinde kablo çalan hırsızlar yakalandı

İHA

15 bin TL değerinde kablo çalan hırsızlar yakalandı

Samsun’un Terme ilçesinde bir hurdacıdan 15 bin TL değerindeki bakır kabloları çalan hırsızlar, polis tarafından yakalandı.
Olay, Samsun’un Terme ilçesi Çay Mahallesi Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir hurdacı dükkanından 15 bin TL değerindeki bakır kabloları çalan K.B., A.B. ve H.K., kabloları araçlarına yükleyerek olay yerinden uzaklaştı. İşletme sahibi tarafından durumun fark edilmesi üzerine olay polise ihbar edildi. Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını ve PTS kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin araçlarını tespit etti. Yakalanmamak için araçlarının plakasını değiştirerek ilçeden ayrılmak isteyen hırsızlar, polisin takibi sonucu yakalandılar. Araçta yapılan incelemeler sonucunda olayla ilgili suç eşyalarıyla birlikte yakalanan K.B., A.B. ve H.K. gözaltına alındı.
Şüpheli şahısların daha önceden de benzer olaylara karıştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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