Geleceğin itfaiyecilerine zorlu eğitim

– Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 33 üniversite öğrencisine itfaiyede 4 haftalık staj imkanı sunulurken, bin 200 öğrencinin katılımını hedefleyen ‘Samsun’u Keşfet, Şehrini Farket’ projesiyle de turistik gezilere devam ediliyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından Acil Yardım ve Afet Yönetimi (AYAY) lisans bölümünde öğrenim gören öğrenciler için İtfaiye Eğitim Merkezi’nde (SABİTEM) staj programı düzenlendi. 4 hafta süren programda 33 öğrenci yangınla mücadele, akaryakıt yangınlarına müdahale ve enkaz altında arama kurtarma çalışması gibi birçok konuda gerçeğini aratmaya tatbikatlarla mesleğin zorluklarını öğrendi.

Yapılan eğitimlerin önemine değinen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, “Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu kendi alanımızdaki öğrencilere eğitim vermek suretiyle bu alanda bilgi, birikim ve tecrübelerini artırmayı hedefledik. Hem itfaiye alanında hem de hayatta karşılaşacakları diğer problemler konusunda bütün personel olarak tecrübelerimizi aktardık. Öğrencilere trafik kazalarına müdahale yöntemleri, yangınlara müdahale yöntemleri, herhangi bir gaz kaçağında neler yapması gerektikleri, kapalı ortama girişteki hal, hareket ve davranışları neler olması gerektiği konusunda Büyükşehir Belediyesi olarak eğitimlerimizi vermeye devam edeceğiz" dedi.

Eğitim Amiri Mehmet Aşıkoğlu ise 20 gün süren eğitimler sonunda başarılı olanlara belge takdim edildiğini belirtti.



Öğrenciler için geziler düzenleniyor

‘Samsun’u Keşfet, Şehrini Farket’ projesi ile kentin turistik özelliklerini tanıtan Samsun Büyükşehir Belediyesi, öğrenci gezilerine de devam ediyor. İlçe turlarına ilk kez katılan lise ve üniversite öğrencileri, kış turizminin önemli adreslerinden Ladik ilçesi Ambarköy ve Akdağ Kayak Merkezi’nde gönüllerince eğlendi. 5’ncisi yapılan Ladik gezisine çok sayıda öğrenci katıldı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı organizesinde toplam 20 gezi programı düzenlenmesi ve bin 200 öğrencinin katılması hedefleniyor.

Turizmin yerel halktan başladığına dikkat çeken Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bu amaçla öğrencilere yönelik ilçe turlarına büyük önem verdiklerini söyledi. Samsun’un sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en güzel şehirlerinden birisi olduğunu yineleyen Başkan Demir, “Hep söylüyorum. Samsun’un turizm potansiyeli çok yüksek. Şehrimizde tarih, kültür, doğal miras, yayla ve kış turizmi var. Turizm öncelikle kendi halkımızın şehrimizin potansiyellerini bilmesi ve görmesiyle başlar. Biz de bu konuda çaba sarf ediyoruz. Başlattığımız ‘Samsun’u Keşfet, Şehrini Farket’ projesinin amacı da budur. İlçelerimizdeki turistik avantajlarımızı öğrencilerimize tanıtarak, iç turizmi hareketlendirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

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