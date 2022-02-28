Samsunspor Başkanı Yıldırım: “Türkiye'de kulüp başkanlığı aptallık”

– Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, hakemleri eleştirerek, "Artık MHK'ye olan inancımı ve güvenimi kaybettim. Türk futbolunun başı sağ olsun. Boşuna zaman ve para harcıyoruz. Türkiye'de kulüp başkanlığı aptallık” dedi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, 2. devrede oynadığı 7. maçında ilk mağlubiyetini Ümraniyespor karşısında aldı. Karşılaşmanın büyük bir bölümünü 10 kişi tamamlayan kırmızıbeyazlılar, mücadeleden 31 mağlup ayrıldı. Başkan Yüksel Yıldırım, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Türk hakemlerine ateş püskürdü.

Yüksel Yıldırım, son haftalarda yaşanan hakem hatalarına tepki göstererek, “Artık her maçımızda hakem komedisi seyretmekten utanıyorum. MHK'nin devamlı mazereti var. Bu nasıl bir adalet ve şeffaflık? Artık MHK'ye olan inancımı ve güvenimi kaybettim. Türk futbolunun başı sağ olsun. Boşuna zaman ve para harcıyoruz. Türkiye'de kulüp başkanlığı aptallık” ifadelerine yer verdi.

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