Samsun’un ocak ihracatı 81,8 milyon dolar oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun’un ocak ayı ihracat rakamı 81,8 milyon dolar oldu.

TÜİK, 2022 yılı Ocak ayına yönelik ihracat ve ithalat rakamlarını açıkladı. Verilere göre Türkiye’de ocak ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 17,2, ithalat yüzde 54,2 arttı. Samsun’dan ise ocak ayında ihracat 81,8 milyon dolar, ithalat 51,9 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Son verilere göre çevre illerden Tokat’ta ocak ayında ihracat 2,1 milyon dolar, ithalat 1,9 milyon dolar olarak gerçekleşti. Çorum’da ocak ayında ihracat 180 milyon dolar, ithalat 110,6 milyon dolar olarak gerçekleşti ve Amasya’da ocak ayında ihracat 13,2 milyon dolar, ithalat 3,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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