Beslenme tarzı kanser gelişimini etkiliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beslenme tarzı kanser gelişimini etkiliyor

İHA

Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Karaağaç, beslenme tarzının kanser gelişimini etkilediğini söyledi.

Beslenme tarzı kanser gelişimini etkiliyor

Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Karaağaç, beslenme tarzının kanser gelişimini etkilediğini söyledi.
Kanserin önemli bir sağlık problemi olduğunu ve günümüzde yaklaşık her 4 ölümden 1’inin sebebinin kanser olduğunun altını çizen VM Medical Park Samsun Hastanesi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Karaağaç, kanserin tanı ve tedavisi kadar, kanserin önlenmesinin de insanlığın önemli konularından biri olduğunu söyledi. Doç. Dr. Karaağaç, beslenme şeklinin kanser üzerindeki etkisi hakkında bilgilendirmede bulundu.

500 bine yakın kişinin kanser riski araştırıldı
İngiltere'de Oxford Üniversitesi’nden bilim adamlarının liderlik yaptığı ve bu alanlardaki eksiklikleri gidermeye amaçlayan büyük bir çalışmanın sonuçlarının 24 Şubat 2022 tarihinde dünyanın önde gelen kanser dergilerinden birinde yayınlandığını belirten Doç. Dr. Mustafa Karaağaç, “Bu çalışma 2006 yılında başladı ve 5 yıllık süre içerisinde toplam 472 bin 337 kişi inceleme altına alındı. 4070 yaşları arasındaki bu kişilerin 217 bin 937'si erkek ve 254 bin 400'ü ise kadındı. Bu kişiler çalışmaya ilk alındıkları andan itibaren beslenme alışkanlıklarına göre 4 gruba ayrıldılar. Birinci gruba 'düzenli et yiyen kişiler grubu' adı verildi ve bunlar haftada en az 5 gün kırmızı et veya kümes hayvanı tüketen kişilerdi. İkinci gruba ise 'az et yiyen kişiler grubu' adı verildi ve bunlar ise haftada 5 günden az kırmızı et veya kümes hayvanı tüketen kişilerdi. Üçüncü gruba 'balık yiyen kişiler grubu' adı verildi, bunlar kırmızı et veya kümes hayvanı hiç tüketmeyen fakat yağlı veya yağsız olması fark etmeksizin balık tüketen kişilerdi. Dördüncü gruba ise 'vejetaryen kişiler grubu' adı verildi ve bunlar ne kırmızı et, ne kümes hayvanı, ne de balık tüketmeyen kişilerden oluşuyordu” dedi.

“Kırmızı et tüketimi kanser riskini artırıyor”
Çalışmaya katılmış yaklaşık 500 bin kişinin ortalama 11 yıl boyunca izlendiğini belirten Doç. Dr. Mustafa Karaağaç, sonuçta bu süre içerisinde 54 bin 961 kişide en az bir kanser türünün teşhis edildiğini belirtti. Doç. Dr. Mustafa Karaağaç, bunların 9501'inin prostat kanseri, 7537'sinin postmenopozal kadın meme kanseri ve 5882'sinin ise bağırsak kanseri olduğunu söyledi. İster çok isterse az olsun kırmızı et veya kümes hayvanı tüketen erkeklere göre balık yiyen veya vejetaryen gruptaki erkeklerde prostat kanserine yakalanma ihtimalinin daha az olduğunun altını çizen Doç. Dr. Karaağaç diğer araştırma sonuçlarını ise şöyle yorumladı:
“Araştırmaya göre, postmenopozal kadınlarda meme kanserine yakalanma ihtimali ister kırmızı isterse beyaz et tüketen kadınlara oranla vejetaryen kadınlarda daha azdı. Tabi ki bunda vejetaryen beslenme tarzına sahip kadınların diğerlerine göre daha sağlıklı, daha az yağ içeren bir vücut kütle endeksine sahip olmaları da önemli bir faktördü. Bağırsak kanseri gelişimi riski ise haftada en az 5 gün kırmızı et veya kümes hayvanı tüketen kişilerde, diğer kişilere oranla daha fazla idi. Bu geniş çaplı ve uzun süreli çalışmadan çıkan sonuçlar beslenme tarzının kanser gelişimi üzerine etkisini net bir biçimde ortaya koymaktadır. Bununla birlikte bireysel farklılıklar gibi, sigara tüketimi gibi, fiziksel aktivite gibi, hormon değerleri gibi pek çok etmenin de kanser gelişimine katkıda bulunduğu unutulmamalıdır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akaryakıt işletmecileri ayakta kalmak için yüzde 15 kar marjı istiyor
YEREL HABERLER Akaryakıt işletmecileri ayakta kalmak için yüzde 15 ...
Samsun’da çalıntı eşyanın hurda ve ikinci el satılmasına tedbir Güvenlik kamerası ve alım satım kaydı zorunluluğu 18 yaş altına alım satım yasağı Seyyarlar belgeyle çalışabilecek
YEREL HABERLER Samsun’da çalıntı eşyanın hurda ve ikinci el ...
Samsun’un ocak ihracatı 81,8 milyon dolar oldu
YEREL HABERLER Samsun’un ocak ihracatı 81,8 milyon dolar oldu
Vezirköprü'ye konforlu yol
YEREL HABERLER Vezirköprü'ye konforlu yol
Vali ve öğrenciler 'Malazgirt 1071' filmini izledi
YEREL HABERLER Vali ve öğrenciler 'Malazgirt 1071' filmini izledi
Samsunspor Başkanı Yıldırım: “Türkiye'de kulüp başkanlığı aptallık”
YEREL HABERLER Samsunspor Başkanı Yıldırım: “Türkiye'de kulüp ...
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
İdlib şehidi Elibol için mevlit okutuldu
YEREL HABERLER İdlib şehidi Elibol için mevlit okutuldu
Elektronik atıklar evlerden toplanacak
YEREL HABERLER Elektronik atıklar evlerden toplanacak
Büyükşehir belediyesi ücretsiz çamaşırhaneyi hizmete aldı
YEREL HABERLER Büyükşehir belediyesi ücretsiz çamaşırhaneyi hizmete ...
Geleceğin itfaiyecilerine zorlu eğitim
YEREL HABERLER Geleceğin itfaiyecilerine zorlu eğitim
Samsun Cumhuriyet Savcısı Özdemir kalbine yenik düştü
YEREL HABERLER Samsun Cumhuriyet Savcısı Özdemir kalbine yenik düştü
Başkan Deveci: “Her tarafımız ateş çemberi" Atakum’da Atatürk’ü Anlamak konulu konferanslar başladı
YEREL HABERLER Başkan Deveci: “Her tarafımız ateş çemberi" Atakum’da ...
15 bin TL değerinde kablo çalan hırsızlar yakalandı
YEREL HABERLER 15 bin TL değerinde kablo çalan hırsızlar yakalandı
Samsun'da rekor katılımlı “Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası"
YEREL HABERLER Samsun'da rekor katılımlı “Geleneksel Türk Okçuluğu ...
6 yıldır göremediği oğlu için Türkiye’yi yürüyerek dolaşıyor
YEREL HABERLER 6 yıldır göremediği oğlu için Türkiye’yi yürüyerek ...
İlkadım’dan personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi
YEREL HABERLER İlkadım’dan personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi
Kırmızı ve beyaz et fiyatları balıkçılara yaradı
YEREL HABERLER Kırmızı ve beyaz et fiyatları balıkçılara yaradı
Samsun’da metrekareye 52 kilo yağış düştü
YEREL HABERLER Samsun’da metrekareye 52 kilo yağış düştü
Samsunspor’u zorlu deplasmana Başkan Demir uğurladı
YEREL HABERLER Samsunspor’u zorlu deplasmana Başkan Demir uğurladı
7 asırlık Kurt Köprü turizme kazandırılacak 7 asırlık köprünün kemerindeki mescit görenleri şaşırtıyor
YEREL HABERLER 7 asırlık Kurt Köprü turizme kazandırılacak 7 asırlık ...
Almanya'da yaşayan gurbetçi evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Almanya'da yaşayan gurbetçi evinde ölü bulundu
Alucralılar hasret giderdi Samsun’da yaklaşık 32 bin Alucralı var
YEREL HABERLER Alucralılar hasret giderdi Samsun’da yaklaşık 32 bin ...
Samsunspor ile Ümraniyespor 8. randevuya çıkıyor
YEREL HABERLER Samsunspor ile Ümraniyespor 8. randevuya çıkıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.