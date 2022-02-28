Samsun’da 27 bin 972 kapsül sentetik ecza ele geçirildi

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Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada 27 bin 972 kapsül sentetik ecza ele geçirildi.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde yakalanan 1 araçta yapılan aramada 27 bin 972 kapsül sentetik ecza elde edildi. Konuyla bağlantılı 1 şüpheli şahıs yakalanarak 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

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