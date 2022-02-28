Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 yaralı

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Samsun’da hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Terme ilçesi Yalı Mahallesi Eski Hastane Kavşağı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, SamsunOrdu karayolunda seyreden Ümit Ç. idaresindeki 55 ACP 330 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol üzerinde savruldu. Yol kenarındaki şarampole devrilen araçta sıkışan sürücü, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı. Kazada yaralanan Ümit Ç., 112 Acil Servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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