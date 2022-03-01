Hırsızlar bunu da yaptı Okulun bahçesinden kedi yaşam evi çalındı, olay anı kamerada

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Samsun’un Bafra ilçesinde oklu bahçesinde bulunan kedi yaşam evi hırsızlarca çalındı. Hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 5 gün önce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bugün okul idarecileri bahçeye koydukları kedi yaşam evinin yerinde olmadığını fark etti. Okulun güvenlik kameralarını izleyen okul idarecileri, perşembe gecesi saat 22.30 sıralarında minibüsle okul bahçesine gelen şahıslar tarafından duvar dibinde bulunan kedi yaşam evinin minibüse yüklendiğini gördü.

Hırsızlık olayı polise bildirildi. Okula gelen ekipler yaptıkları inceleme sonunda hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

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