Yağmur ve eriyen kar akarsuları coşturdu

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Samsun'da etkili olan yağmur eriyen kar sularıyla da birleşerek akarsuların debisini yükseltti.

Samsun bu haftaya yağmurlu bir havayla girdi. Yağmur ve eriyen kar suları dere, çay, ırmak ve barajlara karıştı. İlkadım ve Atakum ilçesi sınırını belirleyen Kürtün Irmağı da yağışlardan etkilendi. Akarsu yatağı tamamen suyla kaplandı. Suların yükselmesiyle akarsu yatağındaki otlar görülmez hale geldi. Akan su ise çamur rengine büründü. Yağan yağmur ve eriyen karın barajlardaki dolulukları da artırması bekleniyor.

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