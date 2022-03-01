Cipin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

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Samsun’da yolun karşısına geçmekte olan 85 yaşındaki kadın, cipin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un Terme ilçesi Yalı Mahallesi Liman Kavşağı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, SamsunOrdu karayolunda seyir etmekte olan Mehmet M. idaresindeki 34 BIV 25 plakalı cip, yağış dolayısıyla kayganlaşan zeminde duramayarak yolun karşısına geçmeye çalışan 85 yaşındaki Emine Kır’a çarptı. Olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri Kır’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polisin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Emine Kır’ın cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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