Özel Eğitim için Sosyal Ortaklık Projesi Down sendromlu gençleri Büyükşehir kucakladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin ”Özel Eğitim için Sosyal Ortaklık Projesi” kapsamında Down Sendromlu Çocuklar ve Aileleri Eğitim Dayanışma Derneği’nde çocuklar ve aileleri için kurslar düzenleniyor. Aileler kurslarda ev ekonomilerine katkı sağlarken, çocuklar da gelişimlerini hızlandırıyor. Down Sendromlu çocukların aileleri ise katkılarından dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Zihinsel yetersizliği veya öğrenme güçlüğü bulunan çocukların özel eğitimlerini güçlendirmeyi hedefleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi, “Özel Eğitim için Sosyal Ortaklık Projesi” başlattı. Proje kapsamında 10 kişilik özel bir ekip ile 06 yaş grubundaki down sendromlu çocuklara evlerinde eğitim desteği sağlayacak. Ayrıca 18 yaş ve üstü gençlere de belirli alanlarda eğitimler verilecek. Büyükşehir Belediyesi koordinasyonundaki projenin partneri ise Down Sendromlu Çocuklar ve Aileleri Eğitim Dayanışma Derneği olacak.



Proje kapsamında İlkadım Halk Eğitim Merkezi’nde görevli özel eğitim öğretmenlerinden hızlandırılmış okuma, yazma, konuşma eğitimi alan 18 yaş ve üstü down sendromlu gençler, öğrenme güçlüğünü yendi. Bununla birlikte de matematik dersinin yanı sıra ritim ve sesleri kullanabilen kas gelişimleri için de halk oyunları öğreniyor.



Anneler kaynaşıyor

Kurslar sayesinde önemli gelişme kat eden çocuklar el becerilerini de geliştirerek maharetlerini gözler önüne seriyor. Dernekte ayrıca anneler içinde kaynaştırma kursları düzenleniyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde ilginin her geçen arttığı yöresel bebek kursuna katılan anneler, ürettikleri el ürünü bez bebekleri satarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor.



"Büyükşehir'e minnettarız"

Down Sendromlu Çocuklar ve Aileleri Eğitim Dayanışma Derneği Başkanı Ulviye Demirci, “Çocuk ve gençlerimizin bağımsız hayat sürdürebilmesi sadece eğitimle mümkün. Biz de derneğimizde halk oyunları, ritim, okuma yazma ve el becerileri geliştirip kolaylaştırmak için kurslar açtık. Sosyalleşmeleri ve özgüvenlerini artırma adına da onları kurslarımıza dahil ettik. Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyesine minnettarız” diye konuştu.



“Öğrenciler gelişme kat ediyor”

Down sendromlu çocukların gelişim göstermesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Özel Eğitim Öğretmeni Esra Karabek, “Geldiğimde hiçbirini tanımıyordum. Hepsinin ayrı özellikleri vardı. Sevgiyle yaklaşınca dönüşleri çok farklı oldu. Çizgi üzerinden kağıdı bile kesemeyen çocuklar, okuma, yazma, dikte, konuşma ve matematikte iyi seviyeye geldi. Günlük yazan ve el sanatlarıyla uğraşan öğrencilerimiz var. Birlikte sepetler yapıp, Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle sergilerde satışa sunduk. Üretip satarak kazanmanın özgüvenini yaşadılar. Sergilerden dolayı belediyemize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

El sanatları öğretmeni Öznur İleri, Halk Oyunları Eğitmeni Edanur Kalyoncu ve Müzik Öğretmeni Adem Tural da çocukların ilgisi ve yeteneklerinden övgüyle söz etti.

