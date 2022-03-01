Samsun Adliyesi 309 personel alacak

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Samsun Adliyesi Adalet Komisyonu tarafından, adliye ve cezaevlerinde görevlendirilmek üzere toplam 309 personelin işe alınacağı öğrenildi.

Personel alımıyla ilgili Samsun Adliyesinden edinilen bilgiye göre, Samsun Adliyesine 2 mübaşir, 2 hizmetli, 5 koruma ve güvenlik görevlisi, 1 işaret dili tercümanı, Bafra Adliyesine 1 icra katibi, Kavak Cezaevine 248 erkek infaz Koruma Memuru, 9 bayan infaz koruma memuru, 18 cezaevi katibi, 1 hemşire, 7 şoför, 2 aşçı, 3 elektrik teknisyeni, 3 sıhhi tesisat teknisyeni, 2 bilgisayar teknisyeni, 1 makine teknisyeni olmak üzere toplam 309 personel alınacak. Edevlet üzeninden bugün başlayan başvuruların 17 Mart'ta sona ereceği belirtildi. 18 Nisan'da boy kilo ölçümü yapılacağı, 9 Mayıs'ta icra katipliği sınavının yapılacağı ve 23 Mayıs ve devamındaki günlerde ise sözlü sınavın yapılacağı öğrenildi.

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