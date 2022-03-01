Samsun Adliyesi 309 personel alacak

Samsun Adliyesi Adalet Komisyonu tarafından, adliye ve cezaevlerinde görevlendirilmek üzere toplam 309 personelin işe alınacağı öğrenildi.
Personel alımıyla ilgili Samsun Adliyesinden edinilen bilgiye göre, Samsun Adliyesine 2 mübaşir, 2 hizmetli, 5 koruma ve güvenlik görevlisi, 1 işaret dili tercümanı, Bafra Adliyesine 1 icra katibi, Kavak Cezaevine 248 erkek infaz Koruma Memuru, 9 bayan infaz koruma memuru, 18 cezaevi katibi, 1 hemşire, 7 şoför, 2 aşçı, 3 elektrik teknisyeni, 3 sıhhi tesisat teknisyeni, 2 bilgisayar teknisyeni, 1 makine teknisyeni olmak üzere toplam 309 personel alınacak. Edevlet üzeninden bugün başlayan başvuruların 17 Mart'ta sona ereceği belirtildi. 18 Nisan'da boy kilo ölçümü yapılacağı, 9 Mayıs'ta icra katipliği sınavının yapılacağı ve 23 Mayıs ve devamındaki günlerde ise sözlü sınavın yapılacağı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.