Canik’te yeni fikirler büyük projelere dönüşüyor

Samsun'da Canik Belediyesi, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) arasında imzalanan protokol kapsamında ilçede ‘Proje Hazırlama Eğitici Eğitimi’ sertifika programı düzenlendi.

Canik Belediyesi, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve OMÜ arasında imzalanan protokol kapsamında ilçede ‘Proje Hazırlama Eğitici Eğitimi’ sertifika programı düzenlendi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi akademik kadrosu tarafından verilen eğitime Canik’te görev yapan öğretmenler ve Canik Belediyesi çalışanları katıldı. Bazı modüllerin online bazı modüllerin ise yüz yüze eğitim yöntemiyle verildiği sertifika programının 16 saatlik ilk üç modülü uzaktan eğitim şeklinde online olarak gerçekleştirildi. 50 kişilik katılımcının yer aldığı eğitim programı 6 gün süreyle toplamda 32 saat olarak verildi.



Başkan Sandıkçı: “Amacımız yeni fikirlerin hayata geçirilmesine katkı sağlamak”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, imzalanan protokolle amaçladıkları hedefin yeni fikirlerin hayata geçirilmesine katkı sunmak olduğunu söyledi. Küçük bir fikirden çok önemli projeler ortaya çıkabileceğini vurgulayan Başkan İbrahim Sandıkçı, bu eğitimlerin özellikle gençlerin yeni fikirlerine büyük katkı sunacağını ifade etti. Yeni fikirlere her zaman ihtiyaç duyduklarını beyan eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte imza attığımız bu protokol sayesinde akademik birikimi, hayal gücü ve kişisel beceriyle buluşturmuş oluyoruz. Bu aşamadan itibaren ilçemizde proje fikri olan gençlere yol gösterecek eğitimcileri eğitecek kadroları kuruyoruz” dedi.



Sertifika alanlar proje eğitimi verebilecek

Program sonrasında sertifika almaya hak kazanan katılımcıların proje eğitimi verebileceğini hatırlatan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Düzenlenen eğitim programında ‘Proje nedir, proje türleri, proje fikri, mesleki ve kurumsal açıdan gerekliliği, proje koordinatörü kimdir, ortaklar ve iştirakçiler, proje aşamaları’ gibi başlangıç noktasından proje dosyasının hazırlanması aşamasına kadar takip edilmesi gereken tüm konular yer alıyor. Sertifika almaya hak kazanan katılımcılar proje eğitimi verebilecek. Bu eğitim programlarıyla birlikte yeni fikirler projeye dönüşecek” diye konuştu.

Canik Belediyesi olarak kendi personellerinin eğitimine de önem verdiklerini belirten Başkan Sandıkçı, “Belediyemiz bünyesinde proje yazma ve proje eğitimi verme konusunda çalışma yapmak isteyen personellerimizi bu programa dahil ettik. Bu alanda eğitimli kadrolara sahip olmak elbette ki büyük avantaj. Belediye personelimiz proje yazma eğitimi anlamında talep eden kurum ve kuruluşlara hizmet verebilecektir” şeklinde konuştu.



TEKNOFEST 2022 için önemli bir adım

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve OMÜ iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitim programının ilçede TEKNOFEST 2022’ye katılacak gençlerin proje hazırlamaları adına önemli katkı sağlayacağını söyledi. Başkan İbrahim Sandıkçı, “İlçedeki öğretmenlerimizi TEKNOFEST’e katılacak gençlerimize proje hazırlama noktasında destekliyoruz. Sertifika alan öğretmenler ve belediye personelimiz TEKNOFEST 2022’ye proje hazırlayacak ilçedeki öğretmenlerimize eğitim verecek. Böylece yeni eğitmenler yetiştirecekler. Bu önemli proje için üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

İki hafta boyunca uygulamalı şekilde gerçekleşen eğitim programının sonunda yapılan sınavdan 100 puan üzerinden en az 70 puan alan katılımcılar “sertifika” almaya hak kazanacak. Yüzde seksen devam zorunluluğu şartı bulunan eğitim programında 70 puanın altında not alan öğrencilere ise sadece “katılım belgesi” verileceği bildirildi.

