Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

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Samsun'da polise yapılan ihbar sonucu uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polise uyuşturucu satışı yapıldığına dair yapılan ihbar sonucu Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili E.P.(31) ve E.İ.'yi (38) yakalayarak gözaltına altına aldı. Gözaltına alınan şüpheli şahısların üzerilerinde ve içinde bulundukları araçta yapılan aramada 33,88 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Polisteki sorguları tamamlanan E.P. ve E.İ. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren E.P. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye ifade veren E.İ. ise tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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