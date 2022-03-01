Bafra'da ruhsatsız silah ve mermi ele geçirildi

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Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekiplerince 3 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 550 mermi ele geçirildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve KOM Şube Müdürlüğünün yaptığı istihbari çalışma neticesinde Doğanca Mahallesi'nde D.K isimli şahsın evinde yapılan aramada 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 550 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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