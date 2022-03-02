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Bora'dan gençlere çağrı: “Şirketimizi yakından tanıyın” Kariyer Fuarı'nda YEDAŞ Rüzgarı

İHA

Samsun'da gerçekleştirilen Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'na(OKAF'22) katılan YEDAŞ'ın standı büyük ilgi gördü. Genel Müdür Hasan Yasir Bora gençlere seslenerek, "Gençlerin fuara gelerek şirketimizi yakından tanımalarını istiyoruz. Fuar sayesinde genç ve enerji dolu arkadaşlarla takım arkadaşı olmak istiyoruz" dedi.

Bora'dan gençlere çağrı: “Şirketimizi yakından tanıyın” Kariyer Fuarı'nda YEDAŞ Rüzgarı

Samsun'da gerçekleştirilen Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'na(OKAF’22) katılan YEDAŞ'ın standı büyük ilgi gördü. Genel Müdür Hasan Yasir Bora gençlere seslenerek, “Gençlerin fuara gelerek şirketimizi yakından tanımalarını istiyoruz. Fuar sayesinde genç ve enerji dolu arkadaşlarla takım arkadaşı olmak istiyoruz" dedi.
Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde, elektrik dağıtım sektöründe kaliteli ve kesintisiz hizmet sunmayı amaçlayan Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ(YEDAŞ), Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda Samsun’da düzenlenen Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'na 1 milyon istihdam proje paydaşı olarak sponsor oldu.

Fuarda YEDAŞ standına yoğun ilgi
Bu kapsamda YEDAŞ, eski Makro Alışveriş Merkezi'nde gerçekleştirilen OKAF’22’ye oluşturduğu standıyla katkı sağladı. OKAF'22'nin odağında yer alan üniversiteli gençler ile mezunlara sunulacak kariyer fırsatları ve hizmetlerinde paydaşların rolleri, sorumluluk ve katkılarına dair bilgilerin verildiği stant, ilk günden öğrencilerin büyük ilgisiyle karşılandı. Genç yeteneklere şirketleri hakkında bilgi veren insan kaynakları departmanı uzmanları, yine ilk günden iş başvurusu talebi içeren yüzlerce CV'yi kabul etti. Stantta ayrıca öğrencilere cv hazırlama ve mülakatlarda dikkat edilmesi gereken konular ile ilgili kısa bir sunum da yapıldı.

Kaliteli hizmet, kaliteli takım arkadaşları
OKAF'22 Fuarı ile ilgili bir değerlendirmede bulunan YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, şunları söyledi:
“Sürekli kendini yenileyen, geliştiren ve kaliteli hizmet vermek için daha kaliteli takım arkadaşlarıyla hizmet sunmanın gayretini gösteren bir firmayız. Şirketimiz bu fuara katılarak daha kaliteli hizmet yolunda daha kaliteli takım arkadaşları arayışına da girmiş oldu. İş hayatına adım atmaya hazırlanan genç arkadaşlara yol gösterici olmayı en önemli hedef olarak belirledik. Onlar ile tanışıp YEDAŞ’ı tanıtmak, ne istediğimizi anlatmak istedik. Üniversitemiz, bizim insan kaynağı olarak en önemli birimimiz. Bu doğrultu çalışmalarımızı planlıyoruz. Gençlerin fuara gelerek şirketimizi yakından tanımalarını istiyoruz. Fuar sayesinde genç ve enerji dolu arkadaşlarla takım arkadaşı olmak istiyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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