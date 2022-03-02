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Samsunspor deplasmanda kayıp Kırmızı-beyazlılar deplasmanda 24 puan kaybetti

İHA

Samsunspor deplasmanda kayıp Kırmızı-beyazlılar deplasmanda 24 puan kaybetti

Spor Toto 1. Lig’de kendi sahasında maç kaybetmeyen tek takım olan Samsunspor, deplasmanda oynadığı 13 maçta ise potansiyel 36 puanın sadece 12’sini aldı, 24 puan kaybetti.
Samsunspor bu sezon kendi sahasında oynadığı maçlarda başarılı sonuçlar alırken, deplasmanda çıktığı maçlarda ise galip gelmekte zorlandı. Karadeniz temsilcisi bu sezon kendi sahasında oynadığı 13 maçta 7 galibiyet ve 6 beraberlik alarak potansiyel 39 puanın 27’sini hanesine yazdırdı. Deplasmanda ise tam tersi bir görüntü çizen Samsunspor, dışarıda oynadığı 12 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak potansiyel 36 puanın 24’ünü kaybetti.
Kırmızıbeyazlılar bu sezon deplasmanda sadece küme düşme potasında yer alan Denizlispor’u 32, Altınordu ve Balıkesirspor’u da 20 mağlup etti. Samsunspor ayrıca Eyüpspor, Keçiörengücü ve Gençlerbirliği ile de berabere kaldı. Karadeniz temsilcisi bu sezon dışarıda oynadığı Kocaelispor, Bursaspor, Menemenspor, Bandırmaspor, İstanbulspor ve Ümraniyespor’a yenildi.
Samsun temsilcisi ligde bundan sonra oynanacak 11 karşılaşmanın 6’sını deplasmanda yapacak. Kırmızıbeyazlılar bu seride sırasıyla B.B. Erzurumspor, Manisa FK, Adanaspor, Ankaragücü, Boluspor ve Tuzlaspor ile karşılaşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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