Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

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Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi Cengiz Topal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tüfekle açılan ateş sonucu yaralanan C.K.(32), hastaneye kaldırıldı. Silahlı saldırı olayı zanlısı 2 kişi ise kaçtı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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