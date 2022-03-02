Samsun'da 2 kişi çalınan sosyal medya hesapları üzerinden 68 bin lira dolandırıldı

Samsun'da iki ayrı kişi, bir sosyal medya platformu üzerinden kendilerine ulaşan dolandırıcının tuzağına düşerek para kazanma vaadiyle toplam 68 bin 399 TL dolandırıldı.

Atakum ilçesinin İstiklal Mahallesi'nde meydana gelen olayda, S.A.(43) adlı kadın, arkadaşının çalınan Instagram hesabı üzerinden kendisine ulaşan kimliği belirsiz dolandırıcının çok para kazanacağı vaadiyle tuzağına düştü. Verilen hesaba para kazanma vaadiyle 47 bin 115 lira para yatıran S.A., dolandırıldığını anlayınca polise şikayette bulundu.



Alaçam ilçesinin Çeşme Mahallesi'nde ise F.B.(31) de yine arkadaşının çalınan Instagram hesabı üzerinden kendisine ulaşan dolandırıcının tuzağına düştü. F.B., arkadaşı sandığı dolandırıcının çok para kazanma vaadiyle verdiği hesaba 21 bin 284 lira para yatırarak dolandırıldı. Dolandırıldığını anlayan F.B. de polise şikayette bulundu.

Meydana gelen 2 ayrı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.