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BBP Genel Başkanı Destici: "Allah muhafaza bir 3. dünya savaşı bile çıkabilir"

İHA

BBP Genel Başkanı Destici: "Allah muhafaza bir 3. dünya savaşı bile çıkabilir"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Bir an önce beklentimiz Rusya’nın saldırılarını ve işgali durdurması. Önce ateşkes ilan edilip sonra tekrar eski sınırlara dönmek şartıyla barışın sağlanmasını arzu ediyoruz. Yoksa bu gidişat çok tehlikeli. Allah muhafaza bir 3. dünya savaşı bile çıkabilir. Bu kıvılcım onun kıvılcımı dahi olabilir" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Samsun İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. BBP Samsun İl Başkanı Ünsal Tokuç, il yönetimi, ilçe başkanları ve partililerce karşılanan Genel Başkan Destici, burada gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. İsim vermeden Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’i eleştiren Mustafa Destici, “Maalesef bizde de hala biliyorsunuz Mao'cu zihniyeti sürdürmeye çalışanlar var. Bunlar hala ısrarla Rusya’yı savunuyorlar. Rusya’nın saldırılarını savunuyorlar ve edepsizce ahlaksızca da Rusya’nın savaş açmasını, Resulü Ekrem Efendimizin isimlerini ağzına alma hadsizliğiyle açıklamaya, masum ve meşru göstermeye çalışıyorlar. Bu gerçekten hem Peygamber Efendimize hem İslam tarihine hem de bütün Müslümanlara karşı yapılmış büyük bir hakarettir. En hafifiyle” dedi.

Rusya’nın Türk ve Müslümanlara uyguladığı politikalardan söz ederek Perinçek’e yüklenen Destici, “Şimdi bir Rusya coğrafyasına bakalım değil mi, Müslümanlar ne halde diye. Daha doğrusu Mao'cuların, sosyalistlerin yönettiği coğrafyalara bakalım. Çin’de Doğu Türkistan zulüm ve işkence altında, işgal edilmiş topraklar asimile ediliyorlar soykırıma tabi oluyorlar. Onları da savunuyor aynı sözleri kullanan eski Mao'cu ya da hala o zihniyeti sürdürenler. Şimdi Rusya’ya bakıyorsun Kırım’da Türk kalmamış. Kafkaslarda Ahiska Türkü kalmamış. Kendine bağlı kukla bir Çeçen bölgesi oluşturmuş. Tataristan oylama yaptı aynı Kırım gibi bağımsızlık istedi. Niye onu tanımadı. Zorla güçle bastırdı. Saka Türkleri, Tuva Türkleri yani ne kadar Türk, Müslüman topluluk varsa hepsini dönem dönem işgal etmişler ve ilk hedefleri de topraklarıyla doğal zenginlikleriyle enerjileriyle birlikte dinleri olmuş, dilleri olmuş kimlikleri olmuş. Bunu yok etmeye çalışmışlar. Hal bu kadar çok net ortadayken güneş balçıkla sıvanmaz” diye konuştu.

“İçimizde hain çok”
Sert sözler kullanan Destici, “Bu kadar her şey alenen son 200 yılda yaşanmışken ve biz Küçük Kaynarca Antlaşması'ndan bugüne hatta Karlofça’dan bugüne baktığımız zaman bütün kayıplarımızın neredeyse çoğunu Rusya’ya vermişiz veya Rusya sebebiyle vermişiz. Rusya’yla yaptığımız savaşlar sebebiyle vermişiz. Balkan Savaşları hakeza Balkanlar'ın elimizden çıkması, Karadeniz’in, Kırım’ın, Kafkaslar'ın bütün bunlar Rusya’yla olmuş. Adamlar hala Rusçuluk yapıyorlar. Yani Türkiye’nin değil de Rusya’nın menfaatlerini savunuyorlar. Türk devletinin Türk milletinin değil de Rusya Devleti’nin ve kendi ideolojik yakınlıkları olan Mao'cuların hedeflerini savunuyorlar. Koministlerin, sosyalistlerin hedeflerini savunuyorlar. Türkiye’de maalesef dediğimiz gibi birileri böyle Rusçuluk yapıyor. Rusya’yı savunuyor. Kimisi Çin’i savunuyor. Bazen aynı kişiler oluyor bunlar. Kimileri Ermenistan’la Türkiye bir anlaşmazlığa girdiğinde Ermenistan’ı savunuyor. Yunanistan’la giriyoruz Yunanistan’ı savunuyor. ABD’yle giriyoruz ABD’yi savunuyor. Maalesef içimizde hain çok. Zaten hain bitmediği için Türkiye bu sıkıntıları çekiyor” şeklinde konuştu.

“Rusya saldırıları durdurmalı”
Türkiye’nin yürüttüğü politikayı dengeli bulduğunu ifade eden ve savaşın taraflarına ateşkes çağrısı yapan Mustafa Destici, “Türkiye tabi burada dengeli bir politika götürüyor burada. Ukrayna’yla dostuz, Rusya’yla ilişkilerimiz var. Bu ilişkileri de koparmak istemiyor. Ama tavrını da net bir şekilde koyuyor ve koymalı. Rusya’nın haksız olduğu, işgali kabul etmediğimizi, Rusya’nın saldırılarının kabul edilemez olduğunu ifade ediyor. Sürdürülen müzakereler inşallah olumlu neticelenir. Bir an önce beklentimiz Rusya’nın saldırılarını ve işgali durdurması. Önce ateşkes ilan edilip sonra tekrar eski sınırlara dönmek şartıyla barışın sağlanmasını arzu ediyoruz. Yoksa bu gidişat çok tehlikeli. Allah muhafaza bir 3. dünya savaşı bile çıkabilir. Bu kıvılcım onun kıvılcımı dahi olabilir. Tüm kesimlerin bu ihtimali de gözeterek hareket etmesi gerekiyor. Montrö konusunda da Türkiye şu ana kadar kararlı bir şekilde gitti” ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulunun maske ve kısıtlama kararına destek
Açık havada maske zorunluluğu ve kurumlara girişte HES kodunun kaldırılmasına da desteğini açıklayan Destici, “Bu da sevindirici bir haber. İnşallah yavaş yavaş yeni bir ileri düzeyde normalleşmenin adımı olarak görüyoruz. İnşallah önümüzdeki aylarda bu kısıtlamalar tamamen kaldırılır. Tabii, vaka sayıları artarsa kısıtlamaları kaldırmak kimsenin elinde olmaz. Keyfi verilecek bir karar değil. Bu Bilim Kurulu tarafından verilen bir karar. İnşallah vaka sayılarımız da düşer. Ölüm oranlarımız da düşer ve tamamen özlediğimiz normal hayata hep birlikte döneriz diye ümit ediyorum” sözlerine yer verdi.
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici konuşmalarının ardından partililerle istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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