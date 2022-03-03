Samanlıkta ölümden kurtarıldı

Samsun'da samanlıkta kendisi asan bir kişi yardımına koşanlar tarafından ipi kesilip kalp masajı yapılarak hayata döndürüldü.



Olay, Samsun'un Canik ilçesi Dereler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.S.(40) eşi ve çocuğunu cep telefonu ile görüntülü arayıp kendisi asacağını söyledi. Evde olmayan Z.Ş.'nin eşi ve çocuğu durumu yakınlarına haber verdi. Z.Ş.'yi evinde arayan yakınları bulamayınca samanlığı kontrol ettiğinde iple asılı halde buldu. İpi keserek asılı olduğu yerden indirilen Z.Ş.'nin kalbinin durduğunu fark edilince yakınları tarafından kalp masajı yapılıp hayata döndürüldü. Z.Ş. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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