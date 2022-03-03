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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korona virüsü öldürmek hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı

İHA

Korona virüsü öldürmek hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından Orta Karadeniz Kariyer Fuarı’nda kurulan stant içerisinde VR gözlük ile sanal ortamda "Covid Avcıları" oyunu vatandaşların ilgi odağı olurken ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.
Sağlık Bakanlığı korona virüse farkındalığı arttırmak amacıyla farklı etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Samsun’da açılışı gerçekleştirilen fuarda bakanlık tarafından kurulan stant içerisinde "Covid Avcıları" oyunu özellikle gençlerin ilgi odağı oldu. VR gözlüğü takan vatandaşlar sanal ortamda üzerlerine gelen virüs şekillerini öldürerek eğlenceli vakit geçirdi. Kimileri 2 sene boyunca devam eden korona virüsün öfkesini oyundan çıkardıklarını söylerken kimileri ise etkinliği çok başarılı bulduğunu söyledi.
Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nde görevli olan Çiğdem Akkurt, “Gençlerle bu fuarda mesleki tanıtımlar, pandemide kullandığımız projelerimiz, dijital altyapımız ve bilişim sektörü hakkında konuştuk. Bu etkinlikler kariyerlerine çok katkılı olduğunu düşünüyorum çünkü Sağlık Bakanlığı’nın her departmanda güçlü bir kadrosu var. Gençleri ise QR kod ile projelerimizi, oyunumuzu hem tanıtıyoruz hem eğleniyoruz. Çok güzel şekilde geçiyor. Kalabalık bir katılım var. Uygulama Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirildi. Sanal Gerçeklik Oyunu ile korona vuruyoruz. Ben oynadım ve çok zevkli bir oyundur. Aynı zamanda farkındalık oluşuyor. QR Kodu okutarak pandemi döneminde yaptığımız dijital uygulamalar vatandaşlar için, sağlık çalışanları için bunlarla alakalı kısa dokümanlara vatandaşlarımız ulaşabiliyor. Böylelikle bilgilendirmede yapmış oluyoruz” dedi.
Bir yandan eğlenceli etkinlikler devam ederken fuar içerisinde Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri Covid19 aşı uygulaması gerçekleştirdi.

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