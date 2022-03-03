Samsun'da kar yağışı ulaşımı aksattı

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Tayfur KARA,Mustafa İNAN/SAMSUN, (DHA) SAMSUN-Ankara kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçlar bekletiliyor.

Samsun'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Samsun Ankara kara yolunu kullanan TIR'lar kayarak trafiği aksatmamaları için yol kenarlarına bekletilerek geçişlerine izin verilmiyor. Karayolları ekipleri de yolda küreme çalışması yürütüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Tayfur KARA-Mustafa İNAN

2022-03-03 11:38:02



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