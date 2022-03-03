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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

494 yetim ve öksüzün yüzü güldü

İHA

494 yetim ve öksüzün yüzü güldü

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri geçen yıl 494 yetim ve öksüz çocuğu ziyaret ederek yüzünü güldürdü.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, anne veya babasını çeşitli nedenlerle kaybetmiş olan çocuklara yönelik önemli bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında yetim ve öksüz çocuklar evlerinde ziyaret edilerek Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in talimatı ile hazırlanan hediye paketleri teslim edildi. 494 yetim ve öksüz çocuğun ziyaret edildiği programlarda ayrıca ihtiyaç sahibi aileler de tespit edilerek temel ihtiyaç destek kartı, gıda paketleri ve yakacak yardımı desteği verildi.

“Bir nebze de olsun yüzlerini güldürmek istedik”
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bir yetimin tebessümü, cennetin kapılarını açan anahtardır. Yetime yürek veren, el veren, kol kanat geren olmak, yetime yetimliğini unutturabilmek hepimizin borcudur. Biz de bu şiarla hareket ederek yetim ve öksüz çocuklara kol kanat germek amacıyla anne ve babasını kaybetmiş çocuklarımızı ziyaret ederek bir nebze de olsun yüzlerini güldürmek istedik. Evlerinde ziyaret ettiğimiz çocuklarımız, görevlilerimizi gönüllerinde misafir etti. Kimsesizlerin kimi olmak, sessizlerin sesi olmak ve geleceğimiz olan yavrularımıza yatırım yapmak bizim en büyük hedefimiz. Yetimin duası, insanın ömrünün bereketini artırır. Biz de onların duasında yer almanın ve gülümsemelerinin verdiği huzuru yaşamış olduk. Sosyal belediyeciliğin öncüsü olan Cumhurbaşkanımızın belirlediği misyona riayet ederek kentimizde bulunan ihtiyaç sahibi kesimlere yönelik hizmetler yürütmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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