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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evden hırsızlık iddiasına gözaltı

İHA

Evden hırsızlık iddiasına gözaltı

Samsun'da girdiği evden hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.F.T.'ye ait evden 2 adet bakır kazan, elektrik kabloları ve banyo kazanı çalındı. Gazi Polis Merkezi ekipleri olayla ilgili E.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Polisteki sorgusu tamamlanan E.Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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