Evden hırsızlık iddiasına gözaltı

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Samsun'da girdiği evden hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.F.T.'ye ait evden 2 adet bakır kazan, elektrik kabloları ve banyo kazanı çalındı. Gazi Polis Merkezi ekipleri olayla ilgili E.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Polisteki sorgusu tamamlanan E.Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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