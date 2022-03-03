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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fuat Çapa: “Bundan sonra oynayacağımız her karşılaşma çok kritik”

İHA

Fuat Çapa: “Bundan sonra oynayacağımız her karşılaşma çok kritik”

Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, şampiyonluk yolunda kalan 11 maçta oynayacakları tüm maçların çok kritik olduğunu söyledi.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, cumartesi günü oynayacağı Menemenspor karşılaşmasına Nuri Asan Tesisleri’nde yaptığı antrenman ile hazırlandı. Nurullah Aslan ve Ali Ülgen’in kart cezası, Alaaddin Okumuş, Vukan Savicevic, Moryke Fofana ve Junior Tallo’nun da sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacağını ifade eden Fuat Çapa, takımın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

“Bundan sonra oynayacağımız her karşılaşma çok kritik”
Çok kritik bir sürece girdiklerinin altını çizen Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, “Geldiğimden beri söylüyorum. Hedefler belli. Bazen elinizde olmayan şartlar sizi hedefinizden uzaklaştırabiliyor. Pandemi bir etken. İstanbulspor maçında birçok oyuncu Kovid19 sıkıntısı yaşadı. Maç içerisinde yaşanan şanssızlıklar. Bunlar öngörülemiyor. Kaybettiğimiz 2 maçı kazansak çok daha iyi bir sıralamada olacaktık. Takımın mücadelesinden memnun muyuz, takım yeterince pozisyona giriyor mu, oyun olarak rakiplerden geride miyiz değil miyiz? Teknik adam olarak benim yapabileceklerim bunlar. Oyuncumu motive etmek. Diğer etmenler benim de sizin de elinizde olan şeyler değil. Çok kritik bir süreçteyiz. Bundan sonra oynayacağımız her karşılaşma çok kritik. Bunu bilerek oynamamız gerekiyor. Her puanın değerini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Oynanan oyundan ve sahada bir şeyler gördüğünüzü söylüyorsunuz. Bu bizim adımıza güzel bir gelişim. Ümraniyespor maçından çıkarmamız gereken çok ders var. Bu çıkardığımız dersleri bir sonraki karşılaşmada en aza indirebilirsek o zaman doğru işler yaptığımız görünür. Futbolda sezonlar çok önemli ama kalıcı bir şeyler bırakmak, üzerine bir şeyler koymak daha doğru. Eğer bu durum geçmişte yapılsaydı şu anda yaşamış olduğumuz süreci yaşamamış olurduk” dedi.

“3 hafta önce kimse ilk 2’yi hayal etmiyordu”
Alınan sonuçlar neticesinde ilk 2’den Süper Lig’e çıkma şanslarının doğduğunu ve kalan haftalarda da ellerinden gelenin en iyisini yapmak için uğraş vereceklerini ifade eden Fuat Çapa, “Ümraniyespor maçındaki mağlubiyet bizim ve camiamız adına üzücü oldu. Çünkü onları umutlandırmıştık, belirli hayaller içerisine sokmuştuk. Bundan 3 hafta önce ilk 2 sırayı da kimse hayal etmiyordu. 3 hafta sonra da ne olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Umutsuzluğa kapılmayalım. Önümüzde daha 11 hafta var. Alınacak 33 puan var. Bu 33 puanın hepsine adayız, almak için gereken gayreti göstereceğiz. Mutlaka ilk 6 içerisinde yer alacağız. İkinci mi üçüncü mü dördüncü mü olacağımızı hep birlikte göreceğiz. Ümidimiz sezon sonun hep birlikte bu mutluluğu yaşamak. Hayalleri gerçekleştirmek istiyoruz. En büyük amacımız, hedefimiz bu” diye konuştu.
Bu haftaki rakipleri Menemenspor’u değerlendiren Çapa, “Menemenspor maçı zor bir karşılaşma. Bu ligde sıralamaya göre favori gösterilirseniz yanılırsınız. Menemenspor ligin ilk 6 sırasında yer alan Ankaragücü, Eyüpspor ve Bandırmaspor’dan puan aldı. Tamamen topsuz oynamayı çok iyi bilen bir takımlar. Onun için sizin topla oynadığınız kısmı çok iyi oynayıp, sahadaki paylaşımın da çok iyi olması gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Hasan Kılıç, çok haksız eleştiriliyor”
Deneyimli orta saha oyuncusu Hasan Kılıç’a yönelik eleştiriler hakkında konuşan Çapa, “Hasan Kılıç konusuna açıklık getirmek gerekiyor. Bazı oyunculardan camianın beklentisi çok farklı oluyor. Hasan’ın çok haksız eleştirildiğini söylemem gerekiyor. Hasan’ın kariyerinde yıllık gol ortalaması 67 arasında sezonu tamamlayan bir istatistiği var. Geçen sezon Adana Demirspor ile 13 gol attı. Bu kariyerinin en iyi sezonuydu. Sadece ona bakarak Hasan’ı değerlendirecek olursak hem Hasan’a haksızlık etmiş oluruz hem de Hasan’ı değersizleştirmiş oluruz. Hasan Kılıç, oyunu 1. bölgeden 2. bölgeye taşıyan, o bölgede çok etkili olan ve 3. bölgede de pozisyona girmeye çalışan bir oyuncu. Yani bu her seferinde 60 metre efor sarf ettiğini gösteriyor. Koşu istatistiklerinde Hasan takımın en çok koşan ilk 3 oyuncusu içerisinde. Sahada herkesin kendi işi var. Herkes her işi yapmaya kalkarsa ne olur? Bu iş olmaz. Saha içerisini de böyle düşünmek lazım. Tabi ki Hasan’ın daha verimli olmasını istiyoruz. Bizden fazla da kendisi istiyor. Lütfen oyuncularımıza eleştiriler yaparken onların oynadığı mevkii, mevki içerisinde neler beklendiğini söylersek daha doğru değerlendirmiş oluruz. Menemenspor maçında da orta saha oyuncularımız doğru pozisyon almazsa sıkıntı yaşarız. Rakip tamamen kapalı oynuyor. Onlar rakip ceza sahası çevresinde gezerse her kaptırdığınız top size kontra olarak döner. Oyunu yönlendirip, topun sizde kalmasını sağlayamazsınız. Bu tip maçlarda erken gol bulursak, oyun bizim istediğimiz şekle döner. Burada hem oynayıp, hem dikkat etmek zorunda kalacaksınız. Boks maçı gibi hem saldırıp hem de knock out olmamak için savunmayı doğru kurgulamanız gerekecek” ifadelerini kullandı.

“Hak edene forma vermek zorundayım”
Takım kadrosunda yapılacak rotasyon hakkında ipuçları veren Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, şunları söyledi:
“Biz şu ana kadar ilk 6 içerisinde sadece Ümraniyespor ile deplasmanda oynadık. Erzurum ve Ankara’ya gideceğiz. 2. devre deplasman maçları çok kolay değil. Sonuçlar da bunu gösterir. İç saha da taraftarlarınızla birleştiğiniz zaman olay değişiyor. Bunu biz de iç saha maçlarında yaşıyoruz. Rotasyon bazen zorunlu bazen de performans odaklı olmak zorunda. Bugün Junior Tallo yok. Salı gününden beri idmana çıkmadı, omzunda bir sakatlık var. Moryke Fofana dişini çektirdi apse oldu ondan dolayı 4 gündür idmana çıkamıyor. Bunlar zorunlu değişiklikler. Bir oyuncu 1516 maç iyi oynadıysa birkaç maç kötü oynadığında tolare edilmesi gerekiyor. Oyuncular bu kredilerin sonsuz olmadığını bilmeli. Her şeyin bir sonu var. Bir oyuncu grubumuz var ve hak edene forma vermek zorundayız. Hafta sonu da performans ve zorunluluktan dolayı bazı değişiklikler olacak.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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