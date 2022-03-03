İlkadım meclisinden gazi ve şehit aileleri için anlamlı karar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlkadım meclisinden gazi ve şehit aileleri için anlamlı karar

İHA

İlkadım meclisinden gazi ve şehit aileleri için anlamlı karar

İlkadım Belediye Meclisinde alınan kararla birlikte şehit aileleri ve gaziler belediyenin sosyal tesislerdeki tüm hizmetlerden yüzde 25 indirimle faydalanabilecek.
6 gündem maddesinin görüşüldüğü İlkadım Belediyesi Mart Ayı Son Meclis Toplantısı, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ın başkanlığında gerçekleşti. Gündemin ilk maddesi olan şehir dışı cenaze naklinde km‘si 1 TL olan ücretinin bugünün ekonomik şartlarına göre akaryakıt zamları nedeniyle km’si 1.50 TL yükseltilmesi oy birliği ile kabul gördü.

Gazi ve şehit ailelerine yüzde 25 indirim
Belediye Hanımlar Lokali Kültür Merkezi işletmesinde hammadde ve ürünlerindeki artış ve enflasyon nedeniyle bazı ücret kalemlerinde fiyat güncellemesinin oyladığı ikinci gündem maddesinde konuşan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Şehit ve gazilerin hayat standartlarını daha iyi bir noktaya getirmek için belediyemizin sosyal tesislerdeki tüm hizmetlerden yüzde 25 indirimle faydalanabilmelerini bu gündem maddesine eklemek istiyorum. Çok kritik bir dönemden geçiyoruz. Emperyalist güçlerin tamamı ülkemizde devletler oluşturma çabası içerisinde. Bu hassas dönemde terör örgütleriyle girilen mücadelede şehit olan ya da gazi olan vatandaşlarımızın yakınları ve kendilerinin normal hayatta hayat standartlarını yükseltmek için biz de belediyemizin işlettiği tesislerden daha fazla faydalanmalarını sağlamak istiyoruz. Bunun için de şehit yakınlarına ve gazilere indirim yapmak istiyoruz” dedi.
Gündem maddesine eklenen bu teklifle oy birliği ile geçti.

Yeni modern çöp konteynerleri için kredi teklifi kabul gördü
Toplantının üçüncü gündem maddesi olan mevcut konteyner sisteminin yenilenebilmesi için ilk etapta İlkadım ilçesinin muhtelif mahalle, cadde ve sokaklarda kullanılmak üzere 3 bin 750 litre kapasiteli 300 adet vinçli yer üstü ataçman başlıklı çöp konteyneri için 6 milyon 600 bin TL +KDV’li kredi başvurusu talebi oylamada 16 kabul oyu alarak oy çokluğu ile kabul gördü.
Öte yandan mecliste kadın hakları konusunda da konuşma yapan Başkan Demirtaş, “Biz de, İlkadım Belediyesi olarak, kadınların yönetime katılması konusunda elimizden gelen desteği veriyoruz. Ayrıca kadınlarımızın daha rahat ve sosyal bir hayat yaşamaları için de belediye olarak elimizden gelen desteği veriyoruz. Ben bu vesile ile hem kadınlarımızın, hem annelerimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Özdemir: "Daha güzel yatırımları hayata geçireceğiz"
YEREL HABERLER Başkan Özdemir: "Daha güzel yatırımları hayata ...
Kariyer fuarına kurulan mahkeme salonunda duruşma deneyimi
YEREL HABERLER Kariyer fuarına kurulan mahkeme salonunda duruşma ...
İlkadım’da karla kaplanan yollar ulaşıma açılıyor
YEREL HABERLER İlkadım’da karla kaplanan yollar ulaşıma açılıyor
Fuat Çapa: “Bundan sonra oynayacağımız her karşılaşma çok kritik”
YEREL HABERLER Fuat Çapa: “Bundan sonra oynayacağımız her karşılaşma ...
Havza Mekanik Otoparkı'nın yüzde 82'si bitti
YEREL HABERLER Havza Mekanik Otoparkı'nın yüzde 82'si bitti
Samsun Teknopark’tan 8 milyon TL'lik ihracat
YEREL HABERLER Samsun Teknopark’tan 8 milyon TL'lik ihracat
Düğün salonuna girip pasta yiyen şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Düğün salonuna girip pasta yiyen şahıs gözaltına ...
Evden hırsızlık iddiasına gözaltı
YEREL HABERLER Evden hırsızlık iddiasına gözaltı
Bafralı çiftçiye 'pancar ekin' çağrısı
YEREL HABERLER Bafralı çiftçiye 'pancar ekin' çağrısı
Bahisle para kazanma vaadiyle 25 bin lira dolandırıldı
YEREL HABERLER Bahisle para kazanma vaadiyle 25 bin lira ...
Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
Samsun’un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
YEREL HABERLER Samsun’un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
494 yetim ve öksüzün yüzü güldü
YEREL HABERLER 494 yetim ve öksüzün yüzü güldü
Uyuşturucudan 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucudan 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs ...
‘Ömür boyu duymak için, dikkatli dinleyin’
YEREL HABERLER ‘Ömür boyu duymak için, dikkatli dinleyin’
3. sınıf öğrencisi İdil, ödevini belediye başkanıyla yaptı
YEREL HABERLER 3. sınıf öğrencisi İdil, ödevini belediye başkanıyla ...
Samsun'da kar yağışı ulaşımı aksattı
YEREL HABERLER Samsun'da kar yağışı ulaşımı aksattı
Havza’da mart ayında karla mücadele
YEREL HABERLER Havza’da mart ayında karla mücadele
Samsun'da bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Korona virüsü öldürmek hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı
YEREL HABERLER Korona virüsü öldürmek hiç bu kadar eğlenceli ...
Çocuklarda işitme kaybı okul başarısını olumsuz etkiliyor
YEREL HABERLER Çocuklarda işitme kaybı okul başarısını olumsuz ...
Havzalı öğrenciler sinemayla buluştu, Eren'i izledi
YEREL HABERLER Havzalı öğrenciler sinemayla buluştu, Eren'i izledi
Sınav kaygısı ile başa çıkma yolları
YEREL HABERLER Sınav kaygısı ile başa çıkma yolları
Samsun'da sağanak Su birikintileri hem yayalara hem de sürücülere zor anlar yaşandı
YEREL HABERLER Samsun'da sağanak Su birikintileri hem yayalara hem ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.