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10 bin haneye elektrik faturası desteği Canik Belediyesi’nin elektrik faturası desteğinden yaklaşık 10 bin hane yararlanacak

İHA

10 bin haneye elektrik faturası desteği Canik Belediyesi’nin elektrik faturası desteğinden yaklaşık 10 bin hane yararlanacak

Samsun'da, Canik Belediyesi’nin hayata geçirdiği elektrik faturası desteğinden yaklaşık 10 bin hanenin yararlanacağı öngörülüyor.
Canik Belediye Meclisi’nde alınan kararla ilçedeki muhtaç hanelere aylık tükettikleri elektrik bedeline karşılık olarak hanedeki yaşayan kişi sayısına göre Belediye tarafından düzenli olarak maddi destek sağlanması kararı alındı. Canik Belediyesi Sosyal Yardım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülecek uygulamadan gerekli koşulları bulunduran her hanenin faydalanabileceği bildirildi.

“Türkiye’de ilk olacak”
Vatandaşları ekonomik olarak rahatlatacak sosyal belediyecilik anlayışını her alanda uyguladıklarını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Elektrik faturası desteğimiz Türkiye'de ilk olacak. Şu an örneği yok. İlçemizdeki ihtiyaç sahibi tüm hanelere katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda yaklaşık 10 bin hanenin istifade edebileceğini öngörüyoruz. Bu manada vatandaşlarımıza yakacak yardımı, gıda kolisi, alışveriş kartı, nakdi yardım, sıcak yemek gibi çeşitli alanlarda sosyal destek sağlıyoruz. Bu uygulama ile de elektrik faturası desteği de sağlamış olacağız. Tabi ki kanunun kısıtladığı şartlar var. Gönül ister ki Canik'teki her haneye bu yardımı yapabilelim. Şartları uyan tüm ihtiyaç sahibi ailelere maddi anlamda katkı sağlayacağız" dedi.

Kimler elektrik desteği alacak?
İlgili kanun ve yönetmelikler kapsamında Canik Belediye Meclisince alınan kararlar ile elektrik faturası desteğinden faydalanmak için gerekli koşullar belirlendi. Buna göre; Canik ilçesinde ikamet ediyor olmak, kaymakamlıktan elektrik tüketim desteği almıyor olmak, hanede yaşayan kişilerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak düzenli gelirinin olmaması, hanede kişi başına düşen gelirin yasanın belirlediği muhtaçlık sınırının altında olması, nakdi yardım alabilme şartlarını taşıyor olmak, elektrik faturasının hanede yaşayan kişinin üzerine kayıtlı olması koşullarını taşıyan haneler Canik Belediyesi’nin sağladığı bu yardımdan yararlanabilecek.
Ayrıca başvuruyu elektrik faturası üzerine kayıtlı olan kişinin yapabileceği ve başvuruların İçişleri Bakanlığı ve Canik Kaymakamlığı EBelediye Sosyal Yardım Modülü üzerinden sorgulanacağı belirtildi. ‘Elektrik Tüketim Desteği’ hakkında detaylı bilgi ve başvuru için vatandaşların Canik Belediyesi Sosyal Yardım Hizmetleri Müdürlüğü’ne ya da Belediyenin resmi internet sitesine ulaşabilecekleri bildirildi.

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