Öğrencilere Samsunspor maçları ücretsiz

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, 718 yaş aralığındaki tüm öğrencilere maç biletlerini sezon sonuna kadar ücretsiz yaptı.

Samsunspor Kulübü, öğrencilere bilet hediyesi kampanyası düzenledi. 718 yaş aralığında tüm öğrencilere maç biletleri ücretsiz olarak hediye edilecek. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Öğrencilere sezon sonuna kadar bilet hediye. 718 yaş aralığındaki tüm öğrenciler, öğrenci kartlarıyla Passolig gişelerine giderek ücretsiz biletlerini maç öncesi haftalık olarak Passoliglerine tanımlatabilirler. 7 yaş altı çocuk taraftarlarımıza Passolig zorunluluğu yoktur."

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