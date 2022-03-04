SOLOTÜRK ekibinden Samsun’da söyleşi

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde kurulan ve F16 savaş uçağıyla gösteri yapan SOLOTÜRK ekibi, Samsunlularla buluştu.

Orta Karadeniz Kariyer Fuarı’nda düzenlenen etkinlikte SOLOTÜRK pilotları Binbaşı Emre Mert ve Binbaşı Murat Bakıcı ile bakım ekibinden Yüzbaşı M. Ferhun Erzengin ve Astsubay Kd. Bçvş. Umut Çankaya vatandaşlarla söyleşi yaptı.

Yapılan söyleşide SOLOTÜRK gösterilerinde kullanılan F16 savaş uçağı ile ilgili bilgiler verildi. SOLOTÜRK ekibine dahil olmak için geçilmesi gereken aşamalar anlatıldı. Pilotlar gösteri uçuşları sırasında yaşadıkları deneyimlerden bahsetti. SOLOTÜRK’ün başarıları ve özgün yanları yansıtıldı.

Etkinlik sonunda ekip vatandaşların sorularına yanıt verdi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın SOLOTÜRK ekibine F16 maketi hediye etmesiyle program son buldu.

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