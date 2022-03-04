5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 20 gözaltı

Tayfur KARA, Mustafa İNAN/SAMSUN, (DHA) SAMSUN merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 20 şüpheli, gözaltına alındı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Samsun, İstanbul, Ankara, İzmir ve Trabzon'da operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 20 şüpheli 'bahis ve şans oyunları düzenlemesi hakkındaki kanuna muhalefet' suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si koronavirüs nedeniyle evde karantina altına alınırken, 7'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İşlemlerinin ardından 11 şüpheli de adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA-Mustafa İNAN
2022-03-04 12:44:10
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.