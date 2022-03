Vali Dağlı: “Afetlere hazırlıklı olmalıyız" Samsun’da gerçeğini aratmayan afet tatbikatı

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun’un sel, su baskını, heyelan, orman yangını ve deprem gibi doğal afetlere maruz bir bölge olduğuna dikkat çekerek, “Samsun olarak afetlere hazırlıklı olmak durumundayız” dedi.

Türkiye’de afet bilincinin oluşturulması ve afetlere karşı hazırlıklı toplum oluşturmak amacıyla her yıl 17 Mart tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanmakta olan “Deprem Haftası” kapsamında bu yıl ‘2022 Afet Tatbikat Yılı’ temasıyla hareket edilerek, ülke genelindeki tüm okullarda valilikler koordinesinde eş zamanlı ‘Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı’ yapıldı.

Bu kapsamda Samsun’da gerçekleştirilen ve Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın koordinesinde yürütülen tatbikata toplam 973 okuldan 19 bin 790 öğretmen ve 231 bin 932 öğrenci katıldı. Deprem anı ve tahliye tatbikatı, Samsun genelindeki tüm okullarda da eş zamanlı olarak gerçekleştirilip, iki aşamada tamamlandı.



Vali Dağlı: “Afetlere hazırlıklı olmalıyız"

Tatbikat sonrası açıklamalarda bulunan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Samsun olarak afete maruz bir bölgeyiz. Sel, heyelan, deprem ve büyük yangınlar her zaman olabilir diye hazırlıklı olmak durumundayız. Afet eğitim yılının faaliyetleri devam ediyor. AFAD Samsun İl Müdürlüğü tarafından organize edilen güzel bir tatbikatı izledik. Önce deprem tatbikatında çök, kapan, tutun tatbikatını yaptık. Ardından tahliye planı çerçevesinde okuldan dışarıya çıktık. Ardından yangın tatbikatı, yaralıların bulunması maiyetinde köpek eğitmenimizin yaptığı çalışmayı izledik. Bu çalışmalar devam ediyor. Tüm öğrencilere ve Samsunlulara çağrıda bulunuyorum; ‘afet gönüllülüğü’ 15 yaşından itibaren başlar. Tüm vatandaşlarımızı afet gönüllüsü olmaya davet ediyoruz. Afet gönüllümüz ne kadar fazla olursa o kadar afetlere hazırlıklı oluruz ve o kadar fazla sevk edebileceğimiz kurtarıcımız olmuş olur. Bu manada gönüllülüğü önemsiyoruz. Temennimiz afete maruz kalmama ancak her an olabilirmiş gibi afete hazırlıklı olmak durumundayız” ifadelerini kullandı.



Başkan Demir: “Tamamen deprem kuşağındayız”

Deprem kuşağında olan bir bölgede oldukları için herkesin bilinçli olması gerektiğini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise “Tamamen deprem kuşağındayız. Hem kuzey hem de güney hatları itibarıyla fay hatlarının olduğu bölgedeyiz. Özellikle deprem konusunda tüm çocuklarımızın eğitimli olması gerekiyor. Deprem anında alınacak tedbirler ve deprem sonrasında yapılması gerekenler, bu tatbikat ile çocuklarımıza gösterildi. Bu tatbikatlar ülkemizin tüm okullarında yapıldı. Ayrıca iklim değişikliği nedeniyle geçen yıl sel, su baskınları ve orman yangınları yaşadık. Allah tüm insanlığı bu tür afetlerden korusun ama afetle muhatap olduğumuzda da ne yapılması gerektiğini tüm halk olarak bilmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Tatbikatın ardından öğrenciler öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ettiler.

