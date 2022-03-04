İlkadım'dan Kızılay'a kan desteği

İlkadım Belediyesi personeli pandemi ile birlikte artan kan ihtiyacına dikkat çekerek farkındalık oluşturmak adına kan bağışında bulundu.

Kızılay Samsun Kan Merkezi, Belediye Binası Giriş Salonu’na mobil bir ünite kurarak, gönüllü belediye personelinin kan bağışlarını kabul etti.



“Kan bağışında bulunan personellere teşekkür etti”

İlkadım halkının kan bağışı konusunda oldukça bilinçli olduğuna dikkat çeken Başkan Necattin Demirtaş, “İhtiyacımız olmadan da kan verelim, bağış yapalım. Çünkü kimin ne zaman ihtiyacı olacağı belli olmaz. İlkadım halkının Kızılayımıza her zaman kan bağışında bulunmasını istiyorum. Kızılayımızın özverili çalışmalarına belediye çalışanlarımız gönüllü oldular. Biz de Kızılay’a kan bağışında bulunmak için bir kampanya düzenledik. Duyarlı olan kan bağışında bulunan belediye personellerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.



“Kan sürekli ihtiyaçtır”

Kızılay Kan Alma Merkezi Birim Müdürü Dr. Serdar Bayram ise kan ihtiyacının acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek, “Sağlıklıyken kan bağışı yapacağız ki hastalandığımızda, ihtiyaç duyduğumuzda aramak zorunda kalmayalım. Bizler de kan bağışı konusunda sürekli kampanyalar yürütüyoruz. İlkadım Belediyesi’ne geçmişte de şimdi de verdiği tüm desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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