5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 20 gözaltı (2)

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2 KİŞİ TUTUKLANDI

Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınıp sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA-Mustafa İNAN

2022-03-04 17:03:32



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