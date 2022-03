Çiftçiye zeytin fidanı dağıtıldı

Türkiye’de et ve tavuk yemeye gücü yetmeyenler Avrupa’da zirvede

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında çiftçilere bin 800 adet zeytin fidanı ücretsiz olarak dağıtıldı.

19 Mayıs Belediyesi Safiye Ölmez Kültür Merkezi'nde yapılan dağıtım törende konuşan Tarım ve Orman İlçe Müdürü Galip Baykal, "Bu fidanlar bundan sonraki süreçte ilçemizde zeytin üretimine önemli bir katkı sunacaktır. Bu projeler elbette faydalı projeler ama önemli olan üreticilerimizin bu fidanlara sahip çıkması ve böylece bu projelerin sürdürülebilir olması. Bizler çiftçimize her zaman destek vereceğiz, çiftçimizin de gayret göstereceğine inanıyorum" dedi.

19 Mayıs Belediye Başkan Vekili Nazmi Karaduman, ”Kırsalda verimi artırmak ve kaliteyi yükseltmek amacıyla çiftçimizin yüzünü güldüren projelere devam ediyoruz. 19 Mayıs Belediyesi olarak tarımın her alanında üreticilerin yanında yer alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam ise, "19 Mayıs ilçemiz hem iklim koşuları hem de toprak bakımından çok farklı bir yerdir. Her türlü meyve bu topraklarda yetişir. Yeter ki üretelim" şeklinde konuştu.

Dağıtım törenine 19 Mayıs Kaymakamlığına vekalet bakan Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Ziraat Odası Başkanı Bayram Konuş, Muhtarlar Derneği Başkanı Salih Karakartal, siyasi parti ilçe başkanları daire amirleri ve çiftçiler katıldı.

