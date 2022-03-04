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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Canik’te öğrencilerin bilgi yarışması heyecanı

İHA

Canik Belediyesi ve Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Selam Sana Ey Kudüs' kitabı bilgi yarışmasına katılacak ortaokul öğrencileri kitabın editörüyle buluştu.

Canik’te öğrencilerin bilgi yarışması heyecanı

Canik Belediyesi ve Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘Selam Sana Ey Kudüs’ kitabı bilgi yarışmasına katılacak ortaokul öğrencileri kitabın editörüyle buluştu.
Canik’teki ortaokul öğrencileri 15 Mart tarihinde düzenlenecek olan ‘Selam Sana Ey Kudüs’ kitabı bilgi yarışmasına katılıyor. Canik Belediyesi ve Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen bilgi yarışmasına katılacak ortaokullu öğrenciler kitabın editörü Esma Güner’in sunumuyla gerçekleştirilen söyleşi programına katıldı. Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi’nde düzenlenen söyleşi ve imza günü programına Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

“Yarışmaya 2 binden fazla öğrenci başvurdu”
Proje hakkında davetlilere bilgi veren Canik Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, “Yarışmamızın oluşmasında en büyük pay sahibi olan ve bütün maddi giderlerini karşılayan Canik Belediye Başkanımız İbrahim Sandıkçı’ya şükranlarımı sunuyorum” dedi.
Mustafa Uzunlar şunları kaydetti:
“Kudüs birçok peygamberin yaşadığı mübarek bir beldedir. Sevgili Peygamberimizin miraca yükseldiği, Müslümanların ilk kıblesi Mescidi Aksa da bu topraklarda yer almaktadır. Allah’a duamız odur ki; Kudüs, yıllardır maruz kaldığı işgalci tutumdan bir an önce kurtulup yeniden ‘Darüsselam’ yani esenlik, barış, huzur yurdu olarak anılacağı günlere bir an önce kavuşsun. ‘Selam Sana Ey Kudüs’ kitabıyla öğrencilerimizin, gözbebeğimiz Kudüs’ü daha yakından tanıması, Kudüs’e olan sevgilerini kuvvetlendirmeleri gayesiyle yola çıktığımız ve Canik Belediye Başkanımızın liderliğinde, sponsorluğunda planladığımız ‘Selam Sana Ey Kudüs’ kitabı bilgi yarışması projesine ilçemizde 15 ortaokulumuzdan 2 binden fazla öğrencimizin katıldığını belirtmek istiyorum. Bu vesileyle Diyanet İşleri Uzmanı ve Diyanet Çocuk Dergisi Editörü Esma Güner hanımefendiye, bu konuda farkındalık oluşturacak bu anlamlı eseri için şükranlarımı sunuyorum.”

Başkan Sandıkçı: “Kudüs özgür olmadan dünyadaki zulüm son bulmayacak”
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı yaptığı konuşmasında Kudüs’ün ve Filistin topraklarının dünya tarihi ve İslam tarihi açısından önemine değindi. Dünyadaki huzur ve barışın Kudüs’ün özgür kalmasıyla sağlanabileceğini vurgulayan Başkan İbrahim Sandıkçı, “Kudüs tarihte nice devletler tarafından defalarca el değiştirmiş, insanlıktan nasibini almayanlar tarafından kuşatılmış, işgal edilmiş ve yeni Fatih’i gelinceye dek eli kolu prangalı bir şekilde bekleyip kaderine boyun eğen esir bir kenttir. Biliyoruz ki, Kudüs özgür olmadan dünyadaki zulüm son bulmayacaktır. Kudüs özgür olmadan insanlar mutlu olmayacaktır. Kudüs özgür olmadan yeryüzünde akan kan ve gözyaşı durmayacaktır. Çünkü Kudüs adaletin; Kudüs, barışın; Kudüs, esenliğin başkentidir. Başkenti esaret altında olan bir dünya hiçbir zaman saadete erişemeyecektir” dedi.

“Bir vatanın işgali, halkının yurdundan çıkartılmaya mecbur bırakılması insanlık tarihinde ilk değil”
Konuşmasında Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği saldırılara da değinen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Hepimiz tarihimize olan bağlılığımız sayesinde vatan ve toprak kavramlarının bir millet için ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Son günlerde Karadeniz’in kuzey kıyısında yer alan Ukrayna topraklarında cereyan eden elim hadiseler tüm dünyaya bu kavramların önemini bir defa daha göstermiştir. Bir vatanın işgali, halkının yurdundan çıkartılmaya mecbur bırakılması insanlık tarihinde ilk değil. Dünya kuruldu kurulalı Hazreti Adem’in çocukları olan Kabil’in, kardeşi Habil’i katletmesiyle başlayan insanlık suçu günümüz modern dünyasına ulaşana dek işlenmeye devam etmektedir. Kudüs de bu insanlık suçundan payını fazlasıyla almış; atalarımızın bu coğrafyadan çekilmesiyle birlikte yüzü bir daha hiç gülmemiş öksüz ve yetim bir yurt olarak kalmıştır.”

“İnsanlığın kurtuluşunun anahtarlarının bu mukaddes şehirde saklı”
Kudüs’ün hem Müslümanlar için hem de insanlık için çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Sandıkçı, “Dünyanın, insanlığın selameti için Kudüs’ün o eski şanlı günlerine, özgürlüğüne yeniden bir an önce kavuşması gerekmektedir. Ve Kudüs’ü ilelebet özgür yaşatacak, dünyayı da adalete kavuşturacak nesil sizlersiniz gençler! Kudüs’ü öğrenin, Kudüs’ü öğretin ve insanlığın kurtuluşunun anahtarlarının bu mukaddes şehirde saklı tutulduğunu asla hatırınızdan çıkarmayın. İlçemizdeki ortaokullar arasında düzenlenecek olan ‘Selam Sana Ey Kudüs’ isimli bilgi yarışması için hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Kudüs özgür kalıncaya dek bu davayı her zaman haykıracağız ve gündemimizden asla çıkarmayacağız. Bu bilinci tazelemek amacıyla tertip ettiğimiz programımıza katılımınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Başkan Sandıkçı, sınavda dereceye giren ilk 3 öğrenciye Canik Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler verileceğini ve başarılı olan ilk 40 öğrencinin Çanakkale turuna katılacağını söyledi.

Çocuklar kitap imzalattı
Söyleşi yapmak üzere sahneye davet edilen editör Esma Güner, Kudüs ve Filistin coğrafyası hakkında öğrencileri bilgilendirdi. Kudüs’ün Hazreti İbrahim’den beri Müslümanlar için önemli bir şehir olduğunu vurgulayan Esma Güner, öğrencilere bu topraklarda yaşanan tarihsel süreci aktardı. Esma Güner, öğrencilere sorular yönelterek karşılıklı sohbet şeklinde sürdürdüğü söyleşi programının ardından öğrencilere Canik Belediyesi tarafından hediye edilen ‘Selam Sana Ey Kudüs’ adlı kitabını imzaladı.

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