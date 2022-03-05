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Mobilya üretim mağazası yandı: 2 kişi dumandan etkilendi Facianın eşiğinden dönüldü

İHA

Mobilya üretim mağazası yandı: 2 kişi dumandan etkilendi Facianın eşiğinden dönüldü

Samsun’da sanayide bulunan bir mobilya üretim mağazasında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Yangın, Samsun’un Canik ilçesinde bulunan Gülsan Sanayi Sitesi 35. Sokak'taki bir mobilya üretim mağazasında saat 08.30 sıralarında çıktı. İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına mobilya mağazasında bulunan işçiler ve çevre esnafı müdahale etmeye çalıştı. Daha sonra olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yangını çevredeki dükkanlara sıçramadan kontrol altına aldı. Olayda yangına müdahale etmek isteyen işçilerden 2’si dumandan etkilendi. Yaralılar sedye ile hastaneye kaldırıldı.
Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri soğutma çalışması başlattı. 3 katlı mağazanın 2 ve 3. katlarında bulunan sünger, ahşap ve kumaş gibi ürünler kullanılamaz hale geldi. İşçiler ve çevre esnafı, soğutma çalışmasının ardından yangında zarar gören malzemeleri mağazadan çıkardılar.
Kısa bir süre içerisinde yangına müdahale eden işçiler ve görgü tanıkları, “Elektrik kontağından çıkan bir kıvılcım yangına sebep olmuş olabilir. Bizler hemen yangına müdahale etmeye çalıştık. İtfaiye de kısa sürede geldi. Çok şükür yangın diğer dükkanlara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın sonrası mağazada bulunan ürünlerin çoğu kullanılamaz hale geldi. Zarar çok büyük” dediler.
Yangının kesin sebebinin, araştırmanın tamamlanmasından sonra ortaya çıkacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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