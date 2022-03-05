OMÜ’den Ukrayna’ya temizlik malzemesi yardımı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) FenEdebiyat Fakültesi Kampüs Kimya Tesisleri’nde üretilen temizlik ürünleri, Ukrayna Başkonsolosluğu’na ulaştırılmak üzere yetkililere teslim edildi.

Rusya’nın işgaline uğrayan Ukrayna’da insanların hijyen ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sunmak için Kampüs Kimya yetkililerince kolilenerek hazır hâle getirilen dezenfektan, kolonya ve el sabunu İstanbul’daki Ukrayna Başkonsolosluğu’na teslimat için yola çıkacak.



“Mazlumun dini, milleti yoktur”

Yardımların tesliminde konuşan FenEdebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Kasap, “Bizim inancımıza göre mazlumun dini, milleti yoktur. Mazlum Hristiyan, Musevi, Budist de olsa mazlumdur. Zalim de Müslüman bile olsa zalimdir. Biz de Fakülte olarak mazlum Ukrayna halkına görevimizi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.



Ciro 1.5 milyon TL

FenEdebiyat Fakültesi bünyesinde yaklaşık 2 bin metrekare alanda "Kampüs Kimya" markasıyla kurulan üretim tesisinde farklı temizlik ve hijyen malzemesi üretiliyor. Tesis 1 yıl içerisinde 1,5 milyon TL ciro yaptı.

Tesislerde Kimya Bölümünden öğretim üyeleri, öğrenciler ve diğer çalışanlar tarafından üretilen kolonya, dezenfektan, deterjan, çamaşır suyu, yüzey temizleyici gibi 25 farklı çeşitte temizlik ürünü mevcut.



Elde edilen gelir, Üniversite’nin ihtiyaçları için kullanılıyor

1 yıl içerisinde 1,5 milyon TL ciro yapan Kampüs Kimya'da elde edilen gelir, Üniversitenin ihtiyaçları için harcanıyor. Kampüs Kimya ekonomik getirinin yanı sıra, öğrencilere staj imkânı da sunuyor. Pandemi döneminde staj yeri bulamayan öğrencilerin uğrak yeri olan Kampüs Kimya, üretimiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

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