OMÜ’den Fransızca eğitiminde iş birliği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği Fransız Dili İşbirliği Ataşesi Vincent Brousseu kabul ettiği ziyarette taraflar arasında 2017 yılında imzalanan protokolün genişletilerek Fransızca eğitiminde daha kapsamlı bir iş birliği yapılması kararlaştırıldı.

Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği Fransız Dili İşbirliği Ataşesi Vincent Brousse, Fransız Kültür Kurslar Müdürü Hülya Öz ve beraberindeki heyet, eğitim alanındaki iş birliğinin geliştirmek için OMÜ'yü ziyaret etti.

İlk olarak OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal’ı makamında ziyaret eden Ataşe Vincent Brousse başkanlığındaki heyet daha sonra Yabancı Diller Yüksekokulu ve Uluslararası İlişkiler Birimi’nde temaslarda bulundular.

Görüşmede OMÜ Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde 2017 yılında hazırlanan bir protokolle Fransa Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen uluslararası geçerliliğe sahip DELFDALF sınavlarının sınav merkezi durumunun güncellenerek yeni protokolle devamının sağlanması kararlaştırıldı.

Yeni protokolle staj ve eğitim burslarından yararlanılması; Fransız kültür etkinlikleri kapsamında sunulan altyazılı Fransız filmlerinin öğrencilerin kullanımına açılması, yarı çevrimiçi yarı yüz yüze Fransızca derslerin ve materyal platformunun OMÜ için etkin hale getirilmesi, Erasmus+ kapsamında öğretim elemanları değişim programlarından yararlanılması amaçlanıyor.

Fransa’daki iş birliği üniversitelerinin sayısının artırılmasının yanı sıra TürkiyeFransa üniversiteleri ile ortak projeler yapılması, staj programlarının düzenlenmesi konuları da ele alındı. Ayrıca yeni protokolde Fransız Kültür tarafından her ay yayımlanan haber bülteninin OMÜ’nün kullanımına açılması kararı alındı.

OMÜ Rektörlüğü’nde gerçekleşen görüşmeye Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Selim Eren, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nalan Kızıltan, Uluslararası İlişkiler Birim Başkanı Prof. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu, Erasmus+ Kurum Koordinatörü Doç. Dr. İsmail Yaman, Yabancı Diller Yüksekokulu Fransızca Birimi Dersler ve Sınavlar Koordinatörü Öğretim Görevlisi Tülay Tütüncü ile Fransız Dili Kurslar ve Etkinlikler Koordinatörü Öğretim Görevlisi Demir Kara katıldı.

Görüşme hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

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