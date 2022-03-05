Samsun’da semt pazarları hareketli

Samsun’da haftanın belli günleri kurulan semt pazarları hareketliliğini korurken, fiyatlar ise alıcıyı ve satıcıyı memnun etmedi.
Ağabali Caddesi’nde kurulan Modern Pazar’da kabak 15 TL, biber 15 TL, domates 810 TL, patates 6 TL, soğan 1.52 TL, elma 5 TL, havuç 5 TL, turp 5 TL, limon 35 TL, ayva 7.5 TL, kivi 12 TL’ye satıldı.
Pazar esnafı Saim Kırbaş, “Domates yaz sezonunda çıkar bunlar sera ürünü ama yine de geçen seneye göre fiyatı pahalı. Geçen sene domates 4 TL civarındaydı. Şu an 8.5 TL. Karşıda bak 1015 TL’ye de var. Bu domatesi 8 TL’ye aldık, 8.5’a satıyoruz. Şu anda masrafı geri topluyoruz. Satılsın diye böyle yapıyoruz, başka bir kârımız yok” dedi.
Pazar esnafı Sadık Ocak, “Şimdi patates 6 TL. Patates ülkemize yetmediği için kendi pazarımızda mücadele ediyoruz. Patates şu an Sivas’tan geliyor. Daha sonra Adana tarafından gelecek. Allah o zaman memleketi korusun diyeceğim. Çünkü şu anda taze dönemi 6 TL, o zaman 10 TL’yi bulur diyorlar. Pazarda şu anda milletin alım gücü yok. Çünkü 1 kilo domates 1015 TL arasında dolaşıyor” diye konuştu.
Vatandaşlar ise "Fiyatlar ateş pahası" yorumunda bulundu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.